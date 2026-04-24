Григорий Бакланов впервые после развода с Цимбалару показал новую возлюбленную (фото)

Бакланов отвечал на вопросы подписчиков.

Когда у него поинтересовались, состоит ли он в отношениях, актер коротко ответил: "да".

После этого он опубликовал нежный кадр с любимой. На фото Бакланов целует темноволосую девушку, которая отвечает ему взаимностью.

При этом имя своей избранницы артист пока не называет.

Григорий Бакланов с возлюбленной (фото: instagram.com/baklanov.gr)

При этом тема нового романа для Бакланова не является совсем новой. Ранее он уже признавался, что больше не одинок.

В частности, в интервью Мирославе Мандзюк актер рассказывал, что находится в новых отношениях и чувствует себя в них счастливым.

По его словам, с избранницей они знакомы давно, а встречаться начали весной.

"Я сейчас в отношениях. Я счастлив в отношениях! Я впервые говорю об этом. Мы познакомились в жизни, а не в интернете, с весны начали встречаться. До этого мы были знакомы", - признался Григорий.

Также Бакланов объяснял, почему не хочет делать эти отношения слишком публичными.

Актер подчеркивал, что не скрывается, однако сознательно пытается оставить часть личной жизни вне поля зрения посторонних.

"Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, я считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь со своей девушкой. Это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Нужно все равно как-то жить свою жизнь. Но даже когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает и никто туда не лезет", - подчеркнул артист.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Напомним, ранее актер длительное время был в отношениях с Анастасией Цимбалару.

Их роман длился 10 лет, из которых 2,5 года они прожили в браке. В марте 2024 года стало известно, что пара развелась.

Причины бывшие супруги не озвучивали, лишь заверили, что смогли сохранить хорошие отношения.