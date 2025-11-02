Ужасное столкновение в НХЛ: защитник "Торонто" оказался в больнице (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Филадельфией Флайерз" и "Торонто Мейпл Лифс" произошел ужасный эпизод с участием российского нападающего Матвея Мичкова и канадского защитника Криса Танева.

Со льда - в больницу

Инцидент произошел за 11 минут до финальной сирены, когда Мичков на скорости врезался в спину Танева. В результате удара голова канадца резко откинулась назад, после чего он упал и остался лежать лицом вниз.

Медики сразу появились на площадке, зафиксировали игроку шею и вынесли его с арены на носилках. После этого хоккеиста доставили в местную больницу в Филадельфии для прохождения медицинского обследования.

Страшная сцена в Филадельфии, когда Криса Танева пришлось уносить со льда на носилках после этого столкновения с Матвеем Мичковым

Первый матч после сотрясения мозга

Это была первая игра Танева после сотрясения мозга, которое он получил 21 октября в матче против "Нью-Джерси Дэвилз". Из-за этой травмы защитник пропустил четыре поединка подряд.

Хоккейные обозреватели отмечают, что Танев мог слишком рано вернуться на лед после сотрясения мозга, стремясь помочь команде, которая пока не демонстрирует стабильных результатов.

До момента столкновения Танев успел отметиться результативной передачей на Джейка Маккейба, который забил второй гол "Торонто" во встрече.

Россиянин Мичков за этот эпизод получил 2 минуты штрафа за атаку соперника, не владевшего шайбой.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "Торонто".

Реакция тренера и состояние игрока

Главный тренер "Торонто" Крейг Берубе сообщил журналистам, что защитник находится под наблюдением врачей.

"Крис проходит обследование в больнице. Он передвигается самостоятельно. Скоро узнаем, что с ним и вернется ли он домой с нами. Не исключено, что ему придется провести некоторое время в больнице", - отметил наставник.

Не единственный случай за день

Случай с Танёвым стал вторым подобным инцидентом в лиге за один день.

В одном из предыдущих матчей защитник "Сан-Хосе Шаркс" Тимоти Лильегрен также получил травму: шайба попала ему в голову, когда он сидел на скамейке запасных.