Гениальный ход: игрок NAVI сотворил настоящее чудо в полуфинале BLAST в США

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere поборется за главный трофей крупного турнира BLAST Rivals Spring 2026. В полуфинальном противостоянии "Рожденные побеждать" уверенно одолели FaZe Clan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинский клуб Natus Vincere (NAVI) стал первым финалистом масштабного LAN-турнира по Counter-Strike 2 - BLAST Rivals Spring 2026. Соревнования мирового уровня в эти дни принимает Dickies Arena в Форт-Ворте (Техас, США).

В поединке за выход в решающую стадию украинцы в который раз за сезон встретились со своими принципиальными соперниками из FaZe Clan. Несмотря на попытки оппонента навязать борьбу, матч завершился убедительной победой NAVI со счетом 2:0.

Ход противостояния: уверенный старт и борьба на характере

Встреча началась на локации Dust2. Начальная инициатива была на стороне FaZe, которые после выигранной "пистолетки" повели в счете 4:1.

Однако NAVI быстро адаптировались к стратегии врага. Благодаря результативным действиям Игоря "w0nderful" Жданова и капитана Алекси "Aleksib" Виролайнена, команда не только выровняла положение, но и забрала первую половину со счетом 7:5.

После смены сторон украинский коллектив выдал серию из шести победных раундов подряд, закрыв карту с результатом 13:5.

Второй картой стал Ancient, где NAVI продемонстрировали доминирование на старте. Благодаря уверенной игре новичка Дрина "makazze" Шакири и невероятному клатчу 1 в 4 от "w0nderful", команда создала солидный отрыв.

Впрочем, во второй половине игры FaZe Clan попытались совершить камбэк и даже вырвались вперед (10:9).

В критический момент игроки NAVI сумели стабилизировать экономику и выиграть решающие раунды, завершив карту в свою пользу - 13:11.

Путь к чемпионству и детали турнира

Для "Рожденных побеждать" это третий большой финал подряд после выступлений на ESL Pro League и турнире в Роттердаме.

На этот раз соперником NAVI в решающем матче может снова стать французский коллектив Vitality, если они одолеют GamerLegion в параллельном полуфинале.

Напомним, турнир BLAST Rivals 2026 Season 1 продолжается в США до 3 мая.

Восемь сильнейших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов.

Победитель получит львиную долю вознаграждения, которая распределяется между клубом и игроками.