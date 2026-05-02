ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Гениальный ход: игрок NAVI сотворил настоящее чудо в полуфинале BLAST в США

23:29 02.05.2026 Сб
2 мин
Впереди важнейшая битва: у NAVI появился шанс поквитаться за досадное поражение в Роттердаме
aimg Екатерина Урсатий
Гениальный ход: игрок NAVI сотворил настоящее чудо в полуфинале BLAST в США Natus Vincere (фото: HLTV.org)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere поборется за главный трофей крупного турнира BLAST Rivals Spring 2026. В полуфинальном противостоянии "Рожденные побеждать" уверенно одолели FaZe Clan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Зинченко празднует победу: Passion UA сотворили сенсацию в первом же матче элитного турнира по CS2

Украинский клуб Natus Vincere (NAVI) стал первым финалистом масштабного LAN-турнира по Counter-Strike 2 - BLAST Rivals Spring 2026. Соревнования мирового уровня в эти дни принимает Dickies Arena в Форт-Ворте (Техас, США).

В поединке за выход в решающую стадию украинцы в который раз за сезон встретились со своими принципиальными соперниками из FaZe Clan. Несмотря на попытки оппонента навязать борьбу, матч завершился убедительной победой NAVI со счетом 2:0.

Ход противостояния: уверенный старт и борьба на характере

Встреча началась на локации Dust2. Начальная инициатива была на стороне FaZe, которые после выигранной "пистолетки" повели в счете 4:1.

Однако NAVI быстро адаптировались к стратегии врага. Благодаря результативным действиям Игоря "w0nderful" Жданова и капитана Алекси "Aleksib" Виролайнена, команда не только выровняла положение, но и забрала первую половину со счетом 7:5.

После смены сторон украинский коллектив выдал серию из шести победных раундов подряд, закрыв карту с результатом 13:5.

Второй картой стал Ancient, где NAVI продемонстрировали доминирование на старте. Благодаря уверенной игре новичка Дрина "makazze" Шакири и невероятному клатчу 1 в 4 от "w0nderful", команда создала солидный отрыв.

Впрочем, во второй половине игры FaZe Clan попытались совершить камбэк и даже вырвались вперед (10:9).

В критический момент игроки NAVI сумели стабилизировать экономику и выиграть решающие раунды, завершив карту в свою пользу - 13:11.

Путь к чемпионству и детали турнира

Для "Рожденных побеждать" это третий большой финал подряд после выступлений на ESL Pro League и турнире в Роттердаме.

На этот раз соперником NAVI в решающем матче может снова стать французский коллектив Vitality, если они одолеют GamerLegion в параллельном полуфинале.

Напомним, турнир BLAST Rivals 2026 Season 1 продолжается в США до 3 мая.

Восемь сильнейших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов.

Победитель получит львиную долю вознаграждения, которая распределяется между клубом и игроками.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы