Геніальний хід: гравець NAVI створив справжнє диво у півфіналі BLAST у США

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere позмагається за головний трофей великого турніру BLAST Rivals Spring 2026. У півфінальному протистоянні "Народжені перемагати" впевнено здолали FaZe Clan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Український клуб Natus Vincere (NAVI) став першим фіналістом масштабного LAN-турніру з Counter-Strike 2 - BLAST Rivals Spring 2026. Змагання світового рівня цими днями приймає Dickies Arena у Форт-Ворті (Техас, США).

У поєдинку за вихід до вирішальної стадії українці вкотре за сезон зустрілися зі своїми принциповими суперниками з FaZe Clan. Попри спроби опонента нав'язати боротьбу, матч завершився переконливою перемогою NAVI з рахунком 2:0.

Хід протистояння: впевнений старт та боротьба на характері

Зустріч розпочалася на локації Dust2. Початкова ініціатива була на боці FaZe, які після виграної "пістолетки" повели в рахунку 4:1.

Проте NAVI швидко адаптувалися до стратегії ворога. Завдяки результативним діям Ігоря "w0nderful" Жданова та капітана Алексі "Aleksib" Віролайнена, команда не лише вирівняла становище, а й забрала першу половину з рахунком 7:5.

Після зміни сторін український колектив видав серію з шести переможних раундів поспіль, закривши карту з результатом 13:5.

Другою мапою став Ancient, де NAVI продемонстрували домінування на старті. Завдяки впевненій грі новачка Дріна "makazze" Шакірі та неймовірному клатчу 1 в 4 від "w0nderful", команда створила солідний відрив.

Утім, у другій половині гри FaZe Clan спробували здійснити камбек і навіть вирвалися вперед (10:9).

У критичний момент гравці NAVI зуміли стабілізувати економіку та виграти вирішальні раунди, завершивши мапу на свою користь - 13:11.

Шлях до чемпіонства та деталі турніру

Для "Народжених перемагати" це третій великий фінал поспіль після виступів на ESL Pro League та турнірі в Роттердамі.

Цього разу суперником NAVI у вирішальному матчі може знову стати французький колектив Vitality, якщо вони здолають GamerLegion у паралельному півфіналі.

Нагадаємо, турнір BLAST Rivals 2026 Season 1 триває в США до 3 травня.

Вісім найсильніших команд світу розігрують призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів.

Переможець отримає левову частку винагороди, яка розподіляється між клубом та гравцями.