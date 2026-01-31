ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Французский триумф и лучший результат Украины: итоги женского персьюта Евро-2026

Суббота 31 января 2026 15:51
UA EN RU
Французский триумф и лучший результат Украины: итоги женского персьюта Евро-2026 Валерия Дмитренко (фото: instagram.com/dmitrik_valeriia)
Автор: Екатерина Урсатий

На чемпионате Европы по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская гонка преследования. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая финишировала 13-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Кто представлял Украину в гонке

Предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону завершился женским персьютом.

На старт вышли три украинские спортсменки: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина. Ксения Приходько участия в гонке не принимала.

Самую высокую стартовую позицию из украинок имела Дмитренко, которая после спринта начала гонку 15-й с отставанием 1:19.5 от лидера. Меркушина и Стеблина стартовали в конце третьего десятка.

Ход гонки для украинок

После первой стрельбы только Меркушина отработала без ошибок и существенно улучшила свое положение, поднявшись сразу на девять позиций. Дмитренко и Стеблина допустили по одному промаху и потеряли несколько мест.

Второй огневой рубеж снова лучше всех прошла Стеблина, которая закрыла все мишени и поднялась на 23-е место. Меркушина с одним промахом удержала 17-ю позицию.

Ключевым стал третий рубеж. Меркушина допустила два промаха и опустилась за пределы топ-20, тогда как Дмитренко смогла прибавить в темпе и вышла со стрельбы 14-й.

Финиш и итоги гонки

Последнюю стрельбу Валерия Дмитренко провела безошибочно и поднялась на 11-е место.

Впрочем, на заключительном круге дистанции украинка потеряла две позиции и финишировала 13-й. Это стал лучший результат сборной Украины в этой гонке.

Анастасия Меркушина завершила персьют 22-й, а Лилия Стеблина финишировала на 40-й позиции.

Французская доминация на пьедестале

Победительницей гонки стала Жилон Гигонна, которая во второй раз на турнире выиграла золото чемпионата Европы. Серебро и бронза также достались представительницам Франции - Селии Энафф и Софи Шово. Таким образом, французская команда во второй раз подряд заняла весь пьедестал.

Результаты. Женская гонка преследования

  1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5
  2. Селья Энафф (Франция, 0+0+1+1+1) +30.6
  3. Софи Шово (Франция, 2+0+1+0) +38.9
  4. Амандин Менжен (Франция, 1+0+0+1) +1:43.3
  5. Паула Боте (Франция, 1+1+0+0) +1:52.4
  6. Марлен Фихтнер (Германия, 1+1+0+0) +1:57.0

...

  • 13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0
  • 22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1+1) +4:07.6
  • 40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0

Что дальше на Евро-2026

В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы в Шушене завершится классическими эстафетами. Мужская гонка стартует в 11:40 по киевскому времени, женская - в 14:45.

Ранее мы сообщали, как выступили украинцы в мужском персьюте на ЧЕ по биатлону.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве