Французский триумф и лучший результат Украины: итоги женского персьюта Евро-2026

На чемпионате Европы по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская гонка преследования. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая финишировала 13-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Кто представлял Украину в гонке

Предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону завершился женским персьютом.

На старт вышли три украинские спортсменки: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина. Ксения Приходько участия в гонке не принимала.

Самую высокую стартовую позицию из украинок имела Дмитренко, которая после спринта начала гонку 15-й с отставанием 1:19.5 от лидера. Меркушина и Стеблина стартовали в конце третьего десятка.

Ход гонки для украинок

После первой стрельбы только Меркушина отработала без ошибок и существенно улучшила свое положение, поднявшись сразу на девять позиций. Дмитренко и Стеблина допустили по одному промаху и потеряли несколько мест.

Второй огневой рубеж снова лучше всех прошла Стеблина, которая закрыла все мишени и поднялась на 23-е место. Меркушина с одним промахом удержала 17-ю позицию.

Ключевым стал третий рубеж. Меркушина допустила два промаха и опустилась за пределы топ-20, тогда как Дмитренко смогла прибавить в темпе и вышла со стрельбы 14-й.

Финиш и итоги гонки

Последнюю стрельбу Валерия Дмитренко провела безошибочно и поднялась на 11-е место.

Впрочем, на заключительном круге дистанции украинка потеряла две позиции и финишировала 13-й. Это стал лучший результат сборной Украины в этой гонке.

Анастасия Меркушина завершила персьют 22-й, а Лилия Стеблина финишировала на 40-й позиции.

Французская доминация на пьедестале

Победительницей гонки стала Жилон Гигонна, которая во второй раз на турнире выиграла золото чемпионата Европы. Серебро и бронза также достались представительницам Франции - Селии Энафф и Софи Шово. Таким образом, французская команда во второй раз подряд заняла весь пьедестал.

Результаты. Женская гонка преследования

Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5 Селья Энафф (Франция, 0+0+1+1+1) +30.6 Софи Шово (Франция, 2+0+1+0) +38.9 Амандин Менжен (Франция, 1+0+0+1) +1:43.3 Паула Боте (Франция, 1+1+0+0) +1:52.4 Марлен Фихтнер (Германия, 1+1+0+0) +1:57.0

...

13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1+1) +4:07.6

40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0

Что дальше на Евро-2026

В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы в Шушене завершится классическими эстафетами. Мужская гонка стартует в 11:40 по киевскому времени, женская - в 14:45.