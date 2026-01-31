Французский триумф и лучший результат Украины: итоги женского персьюта Евро-2026
На чемпионате Европы по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская гонка преследования. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая финишировала 13-й.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Кто представлял Украину в гонке
Предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону завершился женским персьютом.
На старт вышли три украинские спортсменки: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина. Ксения Приходько участия в гонке не принимала.
Самую высокую стартовую позицию из украинок имела Дмитренко, которая после спринта начала гонку 15-й с отставанием 1:19.5 от лидера. Меркушина и Стеблина стартовали в конце третьего десятка.
Ход гонки для украинок
После первой стрельбы только Меркушина отработала без ошибок и существенно улучшила свое положение, поднявшись сразу на девять позиций. Дмитренко и Стеблина допустили по одному промаху и потеряли несколько мест.
Второй огневой рубеж снова лучше всех прошла Стеблина, которая закрыла все мишени и поднялась на 23-е место. Меркушина с одним промахом удержала 17-ю позицию.
Ключевым стал третий рубеж. Меркушина допустила два промаха и опустилась за пределы топ-20, тогда как Дмитренко смогла прибавить в темпе и вышла со стрельбы 14-й.
Финиш и итоги гонки
Последнюю стрельбу Валерия Дмитренко провела безошибочно и поднялась на 11-е место.
Впрочем, на заключительном круге дистанции украинка потеряла две позиции и финишировала 13-й. Это стал лучший результат сборной Украины в этой гонке.
Анастасия Меркушина завершила персьют 22-й, а Лилия Стеблина финишировала на 40-й позиции.
Французская доминация на пьедестале
Победительницей гонки стала Жилон Гигонна, которая во второй раз на турнире выиграла золото чемпионата Европы. Серебро и бронза также достались представительницам Франции - Селии Энафф и Софи Шово. Таким образом, французская команда во второй раз подряд заняла весь пьедестал.
Результаты. Женская гонка преследования
- Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5
- Селья Энафф (Франция, 0+0+1+1+1) +30.6
- Софи Шово (Франция, 2+0+1+0) +38.9
- Амандин Менжен (Франция, 1+0+0+1) +1:43.3
- Паула Боте (Франция, 1+1+0+0) +1:52.4
- Марлен Фихтнер (Германия, 1+1+0+0) +1:57.0
...
- 13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0
- 22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1+1) +4:07.6
- 40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0
Что дальше на Евро-2026
В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы в Шушене завершится классическими эстафетами. Мужская гонка стартует в 11:40 по киевскому времени, женская - в 14:45.
