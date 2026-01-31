Французький тріумф і найкращий результат України: підсумки жіночого персьюту Євро-2026

На чемпіонаті Європи з біатлону в норвезькому Шушені відбулася жіноча гонка переслідування. Найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко, яка фінішувала 13-ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Хто представляв Україну в гонці

Передостанній змагальний день чемпіонату Європи з біатлону завершився жіночим персьютом.

На старт вийшли три українські спортсменки: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина та Лілія Стеблина. Ксенія Приходько участі в гонці не брала.

Найвищу стартову позицію з українок мала Дмитренко, яка після спринту розпочала гонку 15-ю з відставанням 1:19.5 від лідерки. Меркушина та Стеблина стартували наприкінці третього десятка.

Перебіг гонки для українок

Після першої стрільби лише Меркушина відпрацювала без хиб і суттєво покращила своє становище, піднявшись одразу на дев’ять позицій. Дмитренко та Стеблина допустили по одному промаху і втратили кілька місць.

Другий вогневий рубіж знову найкраще пройшла Стеблина, яка закрила всі мішені та піднялася на 23-тє місце. Меркушина з одним промахом утримала 17-ту позицію.

Ключовим став третій рубіж. Меркушина припустилася двох хиб і опустилася за межі топ-20, тоді як Дмитренко змогла додати в темпі та вийшла зі стрільби 14-ю.

Фініш і підсумки перегонів

Останню стрільбу Валерія Дмитренко провела безпомилково та піднялася на 11-те місце.

Утім на заключному колі дистанції українка втратила дві позиції й фінішувала 13-ю. Це став найкращий результат збірної України в цій гонці.

Анастасія Меркушина завершила персьют 22-ю, а Лілія Стеблина фінішувала на 40-й позиції.

Французька домінація на п’єдесталі

Переможницею гонки стала Жілон Гігонна, яка вдруге на турнірі виграла золото чемпіонату Європи. Срібло та бронза також дісталися представницям Франції - Селії Енафф та Софі Шово. Таким чином, французька команда вдруге поспіль зайняла весь п’єдестал.

Результати. Жіноча гонка переслідування

Жілон Гігонна (Франція, 0+0+0+1) 32:07.5 Селья Енафф (Франція, 0+0+1+1) +30.6 Софі Шово (Франція, 2+0+1+0) +38.9 Амандін Менжен (Франція, 1+0+0+1) +1:43.3 Паула Боте (Франція, 1+1+0+0) +1:52.4 Марлен Фіхтнер (Німеччина, 1+1+0+0) +1:57.0

...

13. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+2+1) +4:07.6

40. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+1+3) +5:47.0

Що далі на Євро-2026

У неділю, 1 лютого, чемпіонат Європи в Шушені завершиться класичними естафетами. Чоловіча гонка стартує об 11:40 за київським часом, жіноча - о 14:45.