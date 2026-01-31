Мужской персьют на ЧЕ по биатлону: как выступили украинцы Насыко и Тищенко

На чемпионате Европы по биатлону состоялся мужской персьют. Денис Насыко и Артем Тищенко стартовали с разных позиций, но оба украинца смогли финишировать в топ-25 гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Прорыв и стабильность на старте гонки

Программа предпоследнего дня континентального первенства открылась мужским пасьютом. Участие в старте приняли два представителя сборной Украины - Денис Насыко и Артем Тищенко.

Роман Боровик, который также имел право на участие, на дистанцию не вышел.

Лучшие стартовые позиции имел Насыко, который после рекордного пятого места в спринте проигрывал лидеру 40 секунд. Тищенко начинал гонку 22-м с дефицитом в полторы минуты.

Оба украинца идеально отработали первый огневой рубеж: Насико сохранил место в пятерке лучших, а Тищенко стремительно ворвался в топ-15.

Решающие промахи и итоговые позиции

Вторая стрельба лежа позволила Денису Насыко подняться на четвертую строчку. Артем Тищенко также закрыл все мишени, однако из-за более низкого темпа на круге вышел с рубежа 17-м.

Ситуация кардинально изменилась во время первой стрельбы стоя. Насико не справился с дистанцией и заработал три круга штрафа, что мгновенно отбросило его за пределы первой десятки.

Тищенко также допустил один промах, из-за чего украинский дуэт оказался на границе второго десятка.

В итоге Насико финишировал на 18-й позиции, а Тищенко пересек финишную черту 21-м.

Золотую награду завоевал норвежец Исак Фрей, который после двух серебряных медалей в предыдущих дисциплинах наконец поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Результаты гонки преследования:

Исак Фрей (Норвегия, 0+0+0+2) 34:44.7 Леонард Пфунд (Германия, 1+0+0+0+0) +16.9 Симон Кайзер (Германия, 0+1+1+0) +28.1 Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+1) +47.8 Гаэтан Патурель (Франция, 0+1+1+3) +1:01.8 Дидье Биона (Италия, 0+1+1+1+1) +1:03.9

...