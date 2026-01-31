ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Мужской персьют на ЧЕ по биатлону: как выступили украинцы Насыко и Тищенко

Суббота 31 января 2026 12:49
UA EN RU
Мужской персьют на ЧЕ по биатлону: как выступили украинцы Насыко и Тищенко Мужской персьют на Чемпионата Европы по биатлону (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

На чемпионате Европы по биатлону состоялся мужской персьют. Денис Насыко и Артем Тищенко стартовали с разных позиций, но оба украинца смогли финишировать в топ-25 гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Прорыв и стабильность на старте гонки

Программа предпоследнего дня континентального первенства открылась мужским пасьютом. Участие в старте приняли два представителя сборной Украины - Денис Насыко и Артем Тищенко.

Роман Боровик, который также имел право на участие, на дистанцию не вышел.

Лучшие стартовые позиции имел Насыко, который после рекордного пятого места в спринте проигрывал лидеру 40 секунд. Тищенко начинал гонку 22-м с дефицитом в полторы минуты.

Оба украинца идеально отработали первый огневой рубеж: Насико сохранил место в пятерке лучших, а Тищенко стремительно ворвался в топ-15.

Решающие промахи и итоговые позиции

Вторая стрельба лежа позволила Денису Насыко подняться на четвертую строчку. Артем Тищенко также закрыл все мишени, однако из-за более низкого темпа на круге вышел с рубежа 17-м.

Ситуация кардинально изменилась во время первой стрельбы стоя. Насико не справился с дистанцией и заработал три круга штрафа, что мгновенно отбросило его за пределы первой десятки.

Тищенко также допустил один промах, из-за чего украинский дуэт оказался на границе второго десятка.

В итоге Насико финишировал на 18-й позиции, а Тищенко пересек финишную черту 21-м.

Золотую награду завоевал норвежец Исак Фрей, который после двух серебряных медалей в предыдущих дисциплинах наконец поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Результаты гонки преследования:

  1. Исак Фрей (Норвегия, 0+0+0+2) 34:44.7
  2. Леонард Пфунд (Германия, 1+0+0+0+0) +16.9
  3. Симон Кайзер (Германия, 0+1+1+0) +28.1
  4. Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+1) +47.8
  5. Гаэтан Патурель (Франция, 0+1+1+3) +1:01.8
  6. Дидье Биона (Италия, 0+1+1+1+1) +1:03.9

...

  • 18. Денис Насико (Украина, 0+0+3+1) +1:49.3
  • 21. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +2:06.6

Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве