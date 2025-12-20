Финальный кадр "Холостяка" обсуждает весь Threads: в чем интрига и какие версии

Уже 26 декабря на СТБ выйдет финал "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком. И в десятом выпуске показали анонс, который изрядно заинтересовал зрителей.
В центре внимания оказались руки участницы, которые попали в объектив в решающий момент. Пользователи обратили внимание на маникюр - классический френч, форму ногтей и даже длину, которые, по их мнению, совпадают с маникюром одной из финалисток. Именно эта деталь и стала отправной точкой для десятков версий.
В Threads начали массово появляться посты со сравнениями скринов, архивными фото из предыдущих эпизодов и комментариями:
Сеть обсуждает финал "Холостяка" (скриншоты)
В обсуждение вмешалась даже шоураннер "Холостяка". Она пошутила, что юзеры открыли "Детективное агентство" с названием "Маникюрное сияние".
Оказалось, что все идеи, теории и "результаты следствия" вряд ли могут помочь фанам отгадать имя финалистки. Дело в том, что шоураннер показала фото из прошлых сезонов "Холостяка". И сцены с обручальным кольцом снимали вовсе не с участницами.
Кроме этого, комментаторы заметили, что на кадре из финала можно рассмотреть еще и мужские руки. И они без тату. А Тарас Цимбалюк, как известно, имеет немало "рисунков" на теле, и на руках тоже. Поэтому, теория о том, что сеть отгадает финалистку по кадрам из анонса, не получила никакого подтверждения.
Напомним, в финал "Холостяка" попали три участницы. Тарас нарушил правила на Церемонии роз в десятом выпуске и отдал цветки всем девушкам: Ирочке, Надин и Насте.
