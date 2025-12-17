ПСЖ и "Фламенго" выдали огненный матч за Межконтинентальный кубок: видео голов

ПСЖ забивает с первой минуты

Поединок начался с высокой активности обоих коллективов, однако первыми реальный шанс отпраздновать успех получили парижане.

Уже на 9-й минуте Фабиан Руис отправил мяч в сетку ворот номинальных гостей после комбинации с участием Невеша.

Однако радость подопечных Луиса Энрике была преждевременной: после просмотра видеоповтора арбитры установили, что во время атаки мяч пересек лицевую линию. В итоге гол испанца отменили, а игру восстановили угловым ударом.

Бразильцы отвечали реже, сосредоточившись на защитных действиях. В частности, на 17-й минуте Пульгар испытал бдительность голкипера дальним ударом, но тот уверенно зафиксировал мяч.

Взятие ворот и кадровые потери ПСЖ

На 34-й минуте ПСЖ столкнулся с серьезной проблемой - из-за полученного повреждения поле не смог покинуть самостоятельно Ли Кан Ин. Вместо него в игру вступил Маюлю, который впоследствии стал одним из героев голевого эпизода.

Именно на 38-й минуте парижанам удалось открыть счет. Маюлю организовал атаку на правом фланге, отдав пас на Дуэ. Последний выполнил прострельную передачу на дальнюю штангу, где после борьбы с участием Хвичи и защитника "Фламенго" Росси мяч оказался в сетке.

Перед самым перерывом бразильский клуб имел возможность отыграться, когда Пульгар после навеса Де Арраскаэты пробивал головой, но снаряд прошел мимо каркаса ворот.

Отыграться бразильцам удалось на 62 минуте. Метким выстрелом отметился Жоржиньо, реализовав 11-метровый удар.

Ничейный счет продержался до финального свистка. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане - 2:1.

Интересно, что свой удар "профукал" Усман Дембеле. Лучший футболист мира 2025 года пробил выше ворот.

Межконтинентальный кубок ФИФА. Финал.

ПСЖ - "Фламенго" - 1:1 (2:1 - пен.)

Голы: Кварацхелия, 38 - Жоржиньо, 62 (пен.)

Отметим, что это первый крупный трофей Ильи Забарного в футболке ПСЖ. Однако сам украинский защитник весь поединок провел на скамейке запасных.

ФИФА влипла в скандал после матча

Кстати, матч не обошелся без резонансного судейского эпизода, который вызвал волну возмущения среди болельщиков бразильского клуба.

Во время пробития одного из пенальти вратарь французской команды Матвей Сафонов, обеими ногами находился вне линии ворот. Несмотря на это, система VAR подтвердила правильность действий арбитра и не зафиксировала нарушения правил.

В соцсетях начали активно распространяться кадры момента с разных ракурсов, а также обвинения в адрес судейской бригады. Некоторые болельщики обвиняют ФИФА в том, что они "прибивают" клубы из Южной Америки, "позорно грабя" их "ради денег".

Safonov, arquero del PSG, con los dos pies TOTALMENTE AFUERA de la linea.



Que hizo el VAR? VALIDÓ TODO, como si estuviese en la linea. Justo cuando el Flamengo se ponía arriba.



Parece que la corrupción de la FIFA no quiere que Sudamerica sea campeona del mundo. pic.twitter.com/bYtfgdU9EE - Fran (@frabigol) 17 декабря 2025 г.

Что такое Межконтинентальный турнир

Межконтинентальный кубок проводится между победителями клубных турниров шести конфедераций.

ПСЖ получил прямой выход в финал как победитель Лиги чемпионов, а "Фламенго" прошел через плей-офф, обыграв мексиканский Крус Асуль (2:1) и египетский Пирамидс (2:0).

Прямую трансляцию финала в Украине обеспечивал телеканал Maincast Sport. По оценкам букмекеров фаворитом встречи были европейцы - на их победу котировки составляли 1.37, на "Фламенго" - 3.34.