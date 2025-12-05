ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинец дебютирует на этапе чемпионата Formula Trophy в Абу-Даби: расписание гонки

Пятница 05 декабря 2025 12:21
UA EN RU
Украинец дебютирует на этапе чемпионата Formula Trophy в Абу-Даби: расписание гонки Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский пилот Александр Бондарев примет участие во втором этапе чемпионата F1 GP Trophy, который пройдет с 5 по 7 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби. Для Бондарева это будет первое выступление во время уикенда Формулы-1.

Когда выступает украинский гонщик - сообщает РБК-Украина.

Ускорение перед "королевской гонкой"

Второй этап чемпионата F1 GP Trophy, в котором участвуют 28 пилотов на болидах Формулы-4, стал частью гоночного уикенда Формулы-1.

F1 GP Trophy является важным трамплином для молодых пилотов. В нем принимают участие представители гоночных академий и юниоры из разных уголков мира.

Это впервые в карьере украинец будет соревноваться в рамках мероприятия такого высокого уровня, непосредственно сопровождая события "королевских гонок". Он выступит в болиде команды "Мумбаи Фелконс".

Сейчас подтверждено его участие только в этом этапе. Решение о выступлении на третьем этапе серии еще не принято.

Доминация на тренировочных заездах

Александр Бондарев начал гоночный уик-энд с впечатляющего результата. Во время официальной практики 5 декабря украинец показал лучшее время на трассе, опередив ближайшего конкурента почти на две десятых секунды.

Это подтверждает его высокую готовность к борьбе за призовые места.

Ключевые старты и расписание уикенда

Соревнования проходят на 5.281-километровой трассе Яс-Марина, где дистанция каждой гонки ограничена 30 минутами плюс один финальный круг.

  • 5 декабря (пятница): Определяющими станут результаты квалификации, начало которой запланировано на 13:55 по киевскому времени.
  • 6 декабря (Суббота): Состоится первая гонка этапа, старт которой назначен на 10:30.
  • 7 декабря (Воскресенье): Завершающая вторая гонка начнется в 09:20.

Ранее мы сообщали, как место в Формуле-4 занял украинский пилот Бондарев по завершению сезона.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Украина
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне