Украинец дебютирует на этапе чемпионата Formula Trophy в Абу-Даби: расписание гонки

Украинский пилот Александр Бондарев примет участие во втором этапе чемпионата F1 GP Trophy, который пройдет с 5 по 7 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби. Для Бондарева это будет первое выступление во время уикенда Формулы-1.

Ускорение перед "королевской гонкой"

Второй этап чемпионата F1 GP Trophy, в котором участвуют 28 пилотов на болидах Формулы-4, стал частью гоночного уикенда Формулы-1.

F1 GP Trophy является важным трамплином для молодых пилотов. В нем принимают участие представители гоночных академий и юниоры из разных уголков мира.

Это впервые в карьере украинец будет соревноваться в рамках мероприятия такого высокого уровня, непосредственно сопровождая события "королевских гонок". Он выступит в болиде команды "Мумбаи Фелконс".

Сейчас подтверждено его участие только в этом этапе. Решение о выступлении на третьем этапе серии еще не принято.

Доминация на тренировочных заездах

Александр Бондарев начал гоночный уик-энд с впечатляющего результата. Во время официальной практики 5 декабря украинец показал лучшее время на трассе, опередив ближайшего конкурента почти на две десятых секунды.

Это подтверждает его высокую готовность к борьбе за призовые места.

Ключевые старты и расписание уикенда

Соревнования проходят на 5.281-километровой трассе Яс-Марина, где дистанция каждой гонки ограничена 30 минутами плюс один финальный круг.