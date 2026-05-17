Финал "Евровидения": как выступила Румыния, которую критиковали за песню-провокацию

Каким было выступление Румынии

На сцену в Вене Alexandra вышла вместе с полноценным рок-бэндом и буквально "разорвала" зал.

Выступление соединило сразу несколько жанров - ню-метал, электро, рок и даже оперные вокальные вставки. Постановка была построена вокруг хаоса, внутренней борьбы и эмоционального взрыва. В какой-то момент номер больше напоминал большой альтернативный рок-концерт.

Особое внимание привлек образ певицы. Alexandra появилась в дерзком сценическом костюме с темной эстетикой и агрессивным макияжем. Выступление принесло Румынии 3 место на "Евровидении".

Румыния на "Евровидении" (скриншоты)

Почему песню Румынии критиковали еще до "Евровидения"

Возвращение Румынии на конкурс после двухлетней паузы сразу стало громким. Но еще больше шума наделала сама конкурсная песня "Choke Me".

В сети активно спорили из-за названия трека и отдельных строк вроде "I want you to choke me" и "make my lungs explode". Часть пользователей соцсетей и активистов заявила, что композиция может "романтизировать насилие" или токсичные отношения. Из-за этого в соцсетях даже начали появляться призывы дисквалифицировать песню с конкурса.

Ситуация дошла до того, что румынскому вещателю TVR пришлось отдельно объяснять смысл номера. Там отметили, что текст носит метафорический характер и рассказывает о внутреннем давлении, страхах и психологическом истощении, а не о буквальном насилии.

Сама артистка тоже неоднократно комментировала волну критики. Певица заявляла, что категорически выступает против насилия, а песня для нее - это история об эмоциональном состоянии человека, которого "душат" собственные переживания, самокритика и страх не оправдать ожидания.

Что известно об Alexandra Căpitănescu

Певица родилась в городе Галац и еще с детства сочетала музыку с любовью к науке. Несмотря на стремительное развитие музыкальной карьеры, певица учится в магистратуре на факультете медицинской физики в Бухаресте.

Широкую известность артистка получила после победы в шоу "The Voice of Romania" в 2023 году. Именно тогда ее заметили благодаря сильному рок-вокалу и необычному стилю.

После победы Alexandra выпустила дебютный EP, начала гастролировать по Румынии и даже присоединилась к фолк-метал группе E-an-na.