Финал "Евровидения": как выступила Румыния, которую критиковали за песню-провокацию

Финал "Евровидения-2026" был щедрым на яркие выступления. Одним из самых обсуждаемых номеров вечера стало выступление Румынии, которую в этом году представляла Alexandra Căpitănescu с провокационной песней "Choke Me".
РБК-Украина рассказывает, каким был номер артистки и почему вокруг ее композиции вспыхнули споры еще до старта конкурса.
На сцену в Вене Alexandra вышла вместе с полноценным рок-бэндом и буквально "разорвала" зал.
Выступление соединило сразу несколько жанров - ню-метал, электро, рок и даже оперные вокальные вставки. Постановка была построена вокруг хаоса, внутренней борьбы и эмоционального взрыва. В какой-то момент номер больше напоминал большой альтернативный рок-концерт.
Особое внимание привлек образ певицы. Alexandra появилась в дерзком сценическом костюме с темной эстетикой и агрессивным макияжем. Выступление принесло Румынии 3 место на "Евровидении".
Румыния на "Евровидении" (скриншоты)
Возвращение Румынии на конкурс после двухлетней паузы сразу стало громким. Но еще больше шума наделала сама конкурсная песня "Choke Me".
В сети активно спорили из-за названия трека и отдельных строк вроде "I want you to choke me" и "make my lungs explode". Часть пользователей соцсетей и активистов заявила, что композиция может "романтизировать насилие" или токсичные отношения. Из-за этого в соцсетях даже начали появляться призывы дисквалифицировать песню с конкурса.
Ситуация дошла до того, что румынскому вещателю TVR пришлось отдельно объяснять смысл номера. Там отметили, что текст носит метафорический характер и рассказывает о внутреннем давлении, страхах и психологическом истощении, а не о буквальном насилии.
Сама артистка тоже неоднократно комментировала волну критики. Певица заявляла, что категорически выступает против насилия, а песня для нее - это история об эмоциональном состоянии человека, которого "душат" собственные переживания, самокритика и страх не оправдать ожидания.
Певица родилась в городе Галац и еще с детства сочетала музыку с любовью к науке. Несмотря на стремительное развитие музыкальной карьеры, певица учится в магистратуре на факультете медицинской физики в Бухаресте.
Широкую известность артистка получила после победы в шоу "The Voice of Romania" в 2023 году. Именно тогда ее заметили благодаря сильному рок-вокалу и необычному стилю.
После победы Alexandra выпустила дебютный EP, начала гастролировать по Румынии и даже присоединилась к фолк-метал группе E-an-na.