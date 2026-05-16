Фінал "Євробачення": де дивитися, порядок виступів та як голосувати

14:40 16.05.2026 Сб
3 хв
Останній етап конкурсу зібрав 25 учасників, які вразять яскравими піснями
aimg Сюзанна Аль Маріді
Фінал "Євробачення" - де дивитися онлайн та хто виступатиме (фото: Getty Images)
Уже 16 травня відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2026", у якому представники 25 країн змагатимуться за перемогу та право провести наступний конкурс у себе вдома. Україну цьогоріч представляє LELÉKA з піснею "Ridnym" - вона вийде на сцену під номером 7.

Де дивитися фінал та коли виступить Україна, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Де дивитися фінал "Євробачення-2026"

Пряма трансляція останнього етапу конкурсу стартує 16 травня о 22:00 за київським часом. Перед початком шоу на глядачів чекає спеціальне передшоу, яке розпочнеться о 21:30.

Стежити за конкурсом можна на кількох платформах:

Крім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" глядачі компанію Тімуру Мірошниченку складе alyona alyona.

Як голосувати у фіналі "Євробачення-2026"

Голосують усі країни-учасниці конкурсу, зокрема й ті, які не потрапили у фінал. Кожен глядач може віддати до 10 голосів, однак підтримати представника своєї країни не можна.

Віддати голос за своїх фаворитів зможуть глядачі з країн, які не беруть участі в "Євробаченні". Для них працює окреме голосування у категорії "Решта світу" на платформі esc.vote. Воно триває перед фіналом і продовжиться після початку першого виступу.

Українці можуть проголосувати за свого фаворита через SMS-повідомлення на номер 7576 або онлайн на сайті esc.vote. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість підтримати представницю країни.

Оцінюватимуть учасників не лише глядачі, а й журі. Оголосить бали від України у цьогорічному фіналі Даниїл Лещинський з гурту Ziferblat.

Порядок виступів та пісні фіналістів

1. Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"


2. Німеччина: Sarah Engels "Fire"


3. Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"


4. Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"


5. Албанія: Alis "Nân"


6. Греція: Akylas "Ferto"


7. Україна: LELÉKA "Ridnym"


8. Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"


9. Сербія: LAVINA "Kraj Mene"


10. Мальта: AIDAN "Bella"


11. ​​Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"


12. Болгарія: DARA "Bangaranga"


13. Хорватія: LELEK "Andromeda"


14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"


15. Франція: Monroe "Regarde!"


16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"


17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"


18. Польща: ALICJA "Pray"


19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"


20. Швеція: FELICIA "My System"


21. Кіпр: Antigoni "JALLA"


22. Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"


23. Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"


24. Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"


25. Австрія: COSMÓ "Tanzschein"

