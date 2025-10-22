Фединчик прервал молчание после развода с Денисенко: "Самое большое испытание в жизни"

Фединчик признался, что последние месяцы стали для него настоящим испытанием, ведь он потерял все, что считал самым ценным - семью, здоровье и людей, которых любил.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое - здоровье, семью, близких людей и т.д. - это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь, кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", - написал актер.

Андрей Фединчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Он отметил, что сейчас пытается переосмыслить собственные ошибки и найти внутренний баланс.

Экс-муж Денисенко стремится стать лучше, но признает, что это дается нелегко.

"Но прикол в том, что вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план. Которого я не всегда придерживаюсь", - подытожил актер.

Как завершился брак Фединчика и Денисенко

Пара развелась в мае после восьми лет супружеской жизни. В судебных документах причиной отметили "разные взгляды на жизнь, потерю чувств и отсутствие взаимопонимания".

Впрочем, позже история получила продолжение в публичном пространстве.

Осенью актер оставил под постом бывшей жены несколько эмоциональных комментариев, которые впоследствии удалил, но они уже успели разлететься по сети.

"Юрка подарил, когда я был не рядом!" - писал он.

"Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко", - добавил Фединчик.

Впоследствии в сети появились фото, на которых Наталью Денисенко заметили вместе с актером Юрием Савранским в одном из столичных заведений.

На снимках, обнародованных Telegram-каналом "Злива", видно, как актриса сидит у него на коленях и нежно обнимает.

Ситуация вызвала резонанс, ведь Савранский на тот момент был официально женат.

В то же время, согласно данным судебного реестра, он уже подал на развод со своей женой Марленой.