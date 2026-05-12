Гигантский бриллиант и зажигательные танцы: как Израиль покорял "Евровидение-2026"

23:07 12.05.2026 Вт
2 мин
Артист поразил публику эмоциональным номером о токсичных отношениях
aimg Сюзанна Аль Мариди
Израиль поразил эмоциональным номером (скриншот)
В Вене проходит первый полуфинал "Евровидения-2026". Одним из ярких участников стал представитель Израиля Noam Bettan, которому прогнозируют третье место в первом полуфинале.

РБК-Украина рассказывает, каким номером поражал артист и что означает его песня.

Каким было выступление Израиля на "Евровидении-2026"

Ноам вышел на сцену под номером 10 с песней "Michelle", в которой воспевает нездоровые отношения и силу, которая позволяет уйти от разрушительной любви. В композиции он соединил три языка - иврит, французский и английский.

Концепция номера - игра света, зеркал и танцы. Центральным элементом шоу стала огромная вращающаяся конструкция в форме бриллианта.

В начале Ноам оказывается внутри "хрустальной комнаты", из которой его выводит одна из танцовщиц. Впоследствии к нему присоединяются другие девушки, которые подчеркивают номер зажигательной хореографией.

Для выступления артист выбрал брутальный черный образ - кожаную куртку, шелковую рубашку и кожаные брюки. В противовес этому танцовщицы выступали в бело-бордовых комбинезонах.

Выступление Израиля на "Евровидении-2026" (скриншоты)

Кто такой Noam Bettan

Певец и автор песен родился 5 марта 1998 года в Раанане во французской семье. Рос в среде с разными культурами, языками и музыкальными традициями, что повлияло на творчество.

Попартист получил широкую известность после выхода хита "Buba". В 2023 году он выпустил дебютный альбом "Me'al HaMayim".

Путь к "Евровидению" начал после победы в 12 сезоне израильского талант-шоу HaKokhav HaBa в январе 2026 года.

Ноам - один из фаворитов первого полуфинала конкурса. Ему прогнозируют третье место с вероятностью 96% и шестое место в общем финале. Впрочем, результаты голосования жюри и зрителей могут все изменить.

Смотрите полное выступление представителя Израиля на "Евровидении-2026".

При написании материала были использованы такие источники: трансляция "Евровидения", Wikipedia, сайты Eurovision и Eurovisionworld.

