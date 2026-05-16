Роковая ошибка судьи? Чухаджян потерпел досадное поражение в шаге от титула чемпиона

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) не смог получить статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. В напряженном бою-элиминаторе он уступил ирландцу Пэдди Доновану (14-2, 11 КО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты вечера бокса.

Противостояние Чухаджян - Донован стало главным событием грандиозного спортивного шоу.

На кону стоял заветный билет - право выйти на ринг против действующего чемпиона мира Льюиса Крокера.

Ирландец Донован подходил к этому поединку с бешеной мотивацией, ведь два своих предыдущих боя он проиграл именно Крокеру (первый - из-за скандальной дисквалификации за удар после гонга, второй - раздельным решением судей).

На этот раз 27-летний ирландец сделал все, чтобы получить шанс на трилогию.

Нокдаун из угла и скандальное решение рефери

Судьбу супертяжелого 12-раундового поединка решили два эпизода, в которых украинский боксер оказывался на настиле ринга.

Первый четкий звоночек для Карена прозвучал в шестом раунде.

Донован, которого зажали в углу ринга, смог эффектно выкрутиться из ловушки и мгновенно пробил мощную "двойку" в голову Чухаджяна - украинец оказался в нокдауне.

Однако настоящая драма разыгралась позже, когда Донован оформил второй, крайне противоречивый нокдаун:

Чухаджян снова зажал соперника у канатов и контролировал ситуацию.

После встречной атаки ирландца Карен заметно потерял равновесие и присел на колено.

Рефери в ринге мгновенно открыла счет.

Наши боксер эмоционально пытался объяснить, что соперник откровенно толкнул его, а не пробил, но третья сторона в ринге свое решение не изменила.

Попытка камбэка и вердикт судей

Несмотря на два тяжелых психологических и физических удара, Чухаджян продемонстрировал железную волю.

В конце поединка украинец полностью перехватил инициативу, зажал ирландца и выдал мощную финальную трехминутку.

В конце концов, победителя определяли по судейским запискам. К большому сожалению, потерянные очки во время нокдаунов сыграли ключевую роль.

Судьи единодушно отдали победу Пэдди Доновану: 111-115, 112-114 и 113-115.

После объявления результатов довольный ирландец выразил уважение нашему спортсмену и сразу вызвал на бой своего давнего врага:

"Карен Чухаджян - один из лучших боксеров мира, и мы это знаем. Теперь время возвращаться к трилогии, давай, Льюис Крокер. Мы возвращаемся", - заявил Донован прямо на ринге.

Для 29-летнего Карена Чухаджяна это вторая неудача за последние четыре поединка.

Ранее украинец уже пытался завоевать этот титул, однако уступил грозному американцу Джарону Эннису в бою за полноценный пояс чемпиона мира IBF.