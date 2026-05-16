ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Фатальна помилка судді? Чухаджян зазнав прикрої поразки у кроці від титулу чемпіона

09:45 16.05.2026 Сб
3 хв
Українець намагався довести штовханчик з боку суперника, але рефері була непохитною
aimg Катерина Урсатій
Фатальна помилка судді? Чухаджян зазнав прикрої поразки у кроці від титулу чемпіона Карен Чухаджян (фото: іnstagram.com/karen_chukhadzhian)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Український боксер півсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) не зміг здобути статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF. У напруженому бою-елімінаторі він поступився ірландцю Педді Доновану (14-2, 11 КО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати вечора боксу.

Читайте також: Ринг серед пісків: з'явилися перші кадри унікальної арени для бою Усик – Верховен (відео)

Протистояння Чухаджян - Донован стало головною подією грандіозного спортивного шоу.

На кону стояв омріяний квиток - право вийти на ринг проти чинного чемпіона світу Льюїса Крокера.

Ірландець Донован підходив до цього поєдинку з шаленою мотивацією, адже два свої попередні бої він програв саме Крокеру (перший - через скандальну дискваліфікацію за удар після гонгу, другий - роздільним рішенням суддів).

Цього разу 27-річний ірландець зробив усе, щоб отримати шанс на трилогію.

Нокдаун з кута та скандальне рішення рефері

Долю надважкого 12-раундового поєдинку вирішили два епізоди, в яких український боксер опинявся на настилі рингу.

Перший чіткий дзвіночок для Карена пролунав у шостому раунді.

Донован, якого затиснули в кутку рингу, зміг ефектно викрутитися з пастки та миттєво пробив потужну «двійку» в голову Чухаджяна - українець опинився в нокдауні.

Проте справжня драма розігралася згодом, коли Донован оформив другий, вкрай суперечливий нокдаун:

  • Чухаджян знову затиснув суперника біля канатів і контролював ситуацію.
  • Після зустрічної атаки ірландця Карен помітно втратив рівновагу і присіг на коліно.
  • Рефері у ринзі миттєво відкрила рахунок.
  • Наші боксер емоційно намагався пояснити, що суперник відверто штовхнув його, а не пробив, але третя сторона в ринзі своє рішення не змінила.

Спроба камбеку та вердикт суддів

Попри два важкі психологічні та фізичні удари, Чухаджян продемонстрував залізну волю.

Наприкінці поєдинку українець повністю перехопив ініціативу, затиснув ірландця і видав потужну фінальну трихвилинку.

Зрештою, переможця визначали за суддівськими записками. На превеликий жаль, втрачені очки під час нокдаунів відіграли ключову роль.

Судді одностайно віддали перемогу Педді Доновану: 111-115, 112-114 та 113-115.

Після оголошення результатів задоволений ірландець висловив повагу нашому спортсмену та одразу викликав на бій свого давнього ворога:

"Карен Чухаджян - один з найкращих боксерів світу, і ми це знаємо. Тепер час повертатися до трилогії, нумо, Льюїсе Крокере. Ми повертаємося", - заявив Донован прямо на ринзі.

Для 29-річного Карена Чухаджяна це друга невдача за останні чотири поєдинки.

Раніше українець уже намагався завоювати цей титул, проте поступився грізному американцю Джарону Еннісу в бою за повноцінний пояс чемпіона світу IBF.

Раніше кривдник Берінчика зухвало викликав Ломаченка на бій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Бокс
Новини
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату