Фьюри и Джошуа договорились о мега-бое 2026 года в Эр-Рияде

Условия и подготовка к легендарному бою

Несмотря на достигнутую договоренность, точная дата боя пока неизвестна. Однако, боксеры должны провести еще по одному отдельному поединку в Саудовской Аравии перед тем, как сойтись друг с другом в ринге.

Для 37-летнего Фьюри (34-2-1, 24 КО) этот бой ознаменует возвращение в профессиональный бокс после объявления о завершении карьеры. "Цыганский король" принял решение уйти из спорта после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024 году, где он потерял титул WBC, что сделало украинца абсолютным чемпионом.

С другой стороны, 36-летний Джошуа (28-4, 25 KO) продолжает активные выступления, хотя и стремится реабилитироваться за недавнее поражение нокаутом в пятом раунде от Даниэля Дюбуа, которое произошло в сентябре 2024 года.

Ближайшие планы Джошуа и Фьюри

Энтони Джошуа уже имеет подтвержденный бой. 19 декабря в Майами он встретится с американским боксером и медиазвездой Джейком Полом.

Поединок продлится не более восьми раундов и станет для AJ первым выходом в ринг с сентября 2024 года, когда он проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа в пятом раунде.

Тайсон Фьюри после двух поражений от Александра Усика объявил о завершении карьеры.

В то же время его менеджер Спенсер Браун в прошлом месяце подтверждал, что "Цыганский король" поддерживает физическую форму, хотя и отказывался от ряда предложений о возвращении.

История чемпионов: поражения от Усика

Как Фьюри, так и Джошуа были доминантными чемпионами мира в тяжелом дивизионе, но оба потерпели серии поражений от Александра Усика.

Джошуа проиграл украинцу в 2021 и 2022 годах, потеряв свои титулы WBA, WBO и IBF.

Фьюри, как упоминалось, также дважды уступил Усику в 2024 году, причем вторая встреча завершилась более убедительной победой украинца по очкам.

Поединок между британскими суперзвездами обсуждался еще в 2021 году, но тогда его проведение было отменено из-за того, что Деонтей Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри. В 2026 году фанаты бокса наконец-то могут увидеть долгожданное противостояние.