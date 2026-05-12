"Евровидение-2026": все выступления участников первого полуфинала (видео)

Во вторник, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса "Евровидение". Шоу проходило на легендарной арене Wiener Stadthalle в столице Австрии.
РБК-Украина показывает номера всех участников первого полуфинала "Евровидения-2026".
Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"
Швеция: FELICIA - "My System"
Хорватия: LELEK - "Andromeda"
Греция: Akylas - "Ferto"
Португалия: Bandidos do Cante - "Rosa"
Грузия: Bzikebi - "On Replay"
Италия: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
Черногория: Tamara Živković - "Nova Zora"
Эстония: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"
Израиль: Noam Bettan - "Michelle"
Германия: Sarah Engels - "Fire"
Бельгия: ESSYLA - "Dancing on the Ice"
Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"
Сан-Марино: SENHIT - "Superstar"
Польша: ALICJA - "Pray"
Сербия: LAVINA - "Kraj Mene"