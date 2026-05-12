ИИ назвал победителя "Евровидения": и это не Украина

Искусственный интеллект проанализировал прогнозы букмекеров и песни участников - и назвал вероятного победителя "Евровидения-2026". По его оценке, Украина в этот раз не сможет занять первое место.

РБК-Украина спросило у популярных ИИ-чатов, кто победит на "Евровидении-2026" в Вене.

Искусственный интеллект проанализировал потенциальных участников и сформировал рейтинг главных фаворитов конкурса. В центре внимания - страны с сильными вокальными школами, узнаваемыми артистами и высоким сценическим потенциалом.

Что предсказывает ChatGPT

Швеция - Felicia, "My System"

Оценка ИИ: 9,5/10

Швеция традиционно входит в число главных претендентов на победу. Страна делает ставку на современный поп, продуманную сценографию и сильный продакшн, что стабильно дает высокие результаты. При условии яркого выступления Швеция снова может оказаться среди лидеров.

Украина - LELÉKA, "Ridnym"

Оценка ИИ: 9/10

Украина остается одной из самых сильных стран конкурса благодаря эмоциональным выступлениям и сочетанию этнических мотивов с современным звучанием. Композиция Ridnym имеет потенциал эмоционально зацепить европейскую аудиторию и получить высокие баллы зрителей.

Италия - Sal Da Vinci, "Per sempre sì"

Оценка ИИ: 8,8/10

Италия традиционно сильна в вокальных балладах, которые хорошо оценивает профессиональное жюри. Эмоциональная подача и языковая аутентичность добавляют стране стабильных шансов на высокие позиции.

Франция - Monroe, "Regarde!"

Оценка ИИ: 8,5/10

Франция все чаще делает ставку на арт-поп и визуальную эстетику. Если номер будет атмосферным и кинематографичным, страна может неожиданно подняться в топ финала.

Финляндия - Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

Оценка ИИ: 8,2-8,5/10

Финляндия закрепила за собой репутацию страны нестандартных и вирусных номеров. Название "Огнемет" уже намекает на яркое шоу, которое может сильно повлиять на телеголосование.

Прогноз от Gemini

Финляндия - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Шансы на победу: 36%

Почему в топе: Финляндия сделала ставку на взрывную смесь виртуозной скрипки и мощного мужского вокала. Песня на финском языке добавляет аутентичности, а букмекеры отмечают невероятную энергетику номера, которая традиционно завоевывает телезрителей.

Греция - Akylas, "Ferto"

Шансы на победу: 13%

Почему в топе: греческий исполнитель привез в Вену настоящее шоу будущего. За постановку отвечает легендарный Фокас Эвангелинос, который создал на сцене иммерсивный мир видеоигры. Это современный, динамичный трек, который имеет высокие шансы получить баллы как от жюри, так и от молодежной аудитории.

Дания - Søren Torpegaard Lund, "Før vi går hjem"

Шансы на победу: 11%

Почему в топе: после нескольких лет неудач Дания наконец представила сильный "радиохит". Это искренняя, меланхоличная баллада на датском языке, которая берет за душу своей простотой. Профессиональные вокальные данные Сорена делают его одним из любимчиков национальных жюри.

Украина - LELÉKA, "Ridnym

Шансы на победу: 10-12%

Почему в топе: Украина продолжает держать марку качества. LELÉKA представила стильный этно-фолк с элементами электроники.

Страна имеет одну из самых сильных фанатских баз, а концептуальный номер с глубоким символизмом обычно обеспечивает нам высокие места. Украина - это страна, которая умеет удивлять именно во время живого выступления в финале.

Франция - Monroe, "Regarde!"

Шансы на победу: 7%

Почему в топе: классическая французская элегантность в современном прочтении. Хотя после репетиций их котировки несколько просели, вокальное мастерство Monroe оставляет страну среди претендентов на высокие места.