"Євробачення-2026": усі виступи учасників першого півфіналу (відео)

У вівторок, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу "Євробачення". Шоу проходило на легендарній арені Wiener Stadthalle в столиці Австрії.
РБК-Україна показує номери всіх учасників першого півфіналу "Євробачення-2026".
Матеріал оновлюється...
Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"
Швеція: FELICIA - "My System"
Хорватія: LELEK - "Andromeda"
Греція: Akylas - "Ferto"
Португалія: Bandidos do Cante - "Rosa"
Грузія: Bzikebi - "On Replay"
Італія: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
Чорногорія: Tamara Živković - "Nova Zora"
Естонія: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"
Ізраїль: Noam Bettan - "Michelle"
Німеччина: Sarah Engels - "Fire"
Бельгія: ESSYLA - "Dancing on the Ice"
Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"
Сан-Марино: SENHIT - "Superstar"
Польща: ALICJA - "Pray"
Сербія: LAVINA - "Kraj Mene"