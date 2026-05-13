"Евровидение-2026": букмекеры резко изменили прогнозы после полуфинала
После первого полуфинала "Евровидения-2026" букмекеры обновили рейтинг главных фаворитов конкурса. Живые выступления участников, реакция зрителей и первые результаты голосования заметно повлияли на шансы стран на победу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Eurovision World.
Так, согласно обновленным данным, по состоянию на 12:24, лидером букмекерского рейтинга остается Финляндия.
Ей прогнозируют 37% шансов на победу в конкурсе.
На втором месте сейчас находится Греция с 14%, а тройку фаворитов замыкает Дания, которой дают 11% шансов на победу.
Также в топ претендентов вошли Франция, Израиль и Австралия.
Обновленный рейтинг букмекеров сейчас выглядит так:
- Финляндия - 37%
- Греция - 14%
- Дания - 11%
- Франция - 7%
- Израиль - 6%
- Австралия - 6%
- Румыния - 3%
- Италия - 3%
- Мальта - 2%
- Украина - 2%
Ставки на победителя "Евровидения-2026" по состоянию на 12:27 (скриншот)
После первого полуфинала Греция и Израиль смогли усилить свои позиции в букмекерских прогнозах.
В то же время Финляндия хоть и остается главным фаворитом, но несколько потеряла поддержку после выступления.
Интересно, что в десятку фаворитов теперь входит и Украина. Представители Украины получили 2% шансов на победу еще до своего выступления во втором полуфинале.
На формирование букмекерских прогнозов влияют не только сами выступления, но и реакция соцсетей, обсуждение номеров, вокала и сценических постановок.
Кроме того, аналитики традиционно учитывают поддержку диаспор, соседское голосование и популярность артистов среди еврофанов.
Ожидается, что после второго полуфинала рейтинг фаворитов может снова существенно измениться.
Именно тогда окончательно сформируется список главных претендентов на победу в гранд-финале.
Что известно о "Евровидении-2026"
Песенный конкурс "Евровидение-2026" стал юбилейным - 70-м в истории. В этом году его принимает столица Австрии Вена после победы страны в 2025 году.
Полуфиналы проходят 12 и 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая. Украина выступит во втором полуфинале под номером 12.
Шоу принимает арена Wiener Stadthalle, которая уже была площадкой Евровидения в 2015 году.
В этом году в конкурсе принимают участие 35 стран. На Евровидение вернулись Болгария, Молдова и Румыния.
В то же время часть государств отказалась от участия из-за допуска Израиля на фоне вооруженной агрессии на Ближнем Востоке.
В финале выступят 25 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала, представители "большой пятерки" и страна-хозяйка - Австрия. Победителя будут определять по результатам голосования жюри и зрителей.