"Евровидение-2026": букмекеры резко изменили прогнозы после полуфинала

12:31 13.05.2026 Ср
2 мин
Позиции некоторых стран заметно изменились
aimg Иванна Пашкевич
"Евровидение-2026": букмекеры резко изменили прогнозы после полуфинала Прогноз букмекеров после первого полуфинала "Евровидения-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
После первого полуфинала "Евровидения-2026" букмекеры обновили рейтинг главных фаворитов конкурса. Живые выступления участников, реакция зрителей и первые результаты голосования заметно повлияли на шансы стран на победу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Eurovision World.

Так, согласно обновленным данным, по состоянию на 12:24, лидером букмекерского рейтинга остается Финляндия.

Ей прогнозируют 37% шансов на победу в конкурсе.

На втором месте сейчас находится Греция с 14%, а тройку фаворитов замыкает Дания, которой дают 11% шансов на победу.

Также в топ претендентов вошли Франция, Израиль и Австралия.

Обновленный рейтинг букмекеров сейчас выглядит так:

  • Финляндия - 37%
  • Греция - 14%
  • Дания - 11%
  • Франция - 7%
  • Израиль - 6%
  • Австралия - 6%
  • Румыния - 3%
  • Италия - 3%
  • Мальта - 2%
  • Украина - 2%

&quot;Евровидение-2026&quot;: букмекеры резко изменили прогнозы после полуфиналаСтавки на победителя "Евровидения-2026" по состоянию на 12:27 (скриншот)

После первого полуфинала Греция и Израиль смогли усилить свои позиции в букмекерских прогнозах.

В то же время Финляндия хоть и остается главным фаворитом, но несколько потеряла поддержку после выступления.

Интересно, что в десятку фаворитов теперь входит и Украина. Представители Украины получили 2% шансов на победу еще до своего выступления во втором полуфинале.

На формирование букмекерских прогнозов влияют не только сами выступления, но и реакция соцсетей, обсуждение номеров, вокала и сценических постановок.

Кроме того, аналитики традиционно учитывают поддержку диаспор, соседское голосование и популярность артистов среди еврофанов.

Ожидается, что после второго полуфинала рейтинг фаворитов может снова существенно измениться.

Именно тогда окончательно сформируется список главных претендентов на победу в гранд-финале.

&quot;Евровидение-2026&quot;: букмекеры резко изменили прогнозы после полуфиналаКто выступит во втором полуфинале (фото: instagram.com/eurovision)

Что известно о "Евровидении-2026"

Песенный конкурс "Евровидение-2026" стал юбилейным - 70-м в истории. В этом году его принимает столица Австрии Вена после победы страны в 2025 году.

Полуфиналы проходят 12 и 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая. Украина выступит во втором полуфинале под номером 12.

Шоу принимает арена Wiener Stadthalle, которая уже была площадкой Евровидения в 2015 году.

В этом году в конкурсе принимают участие 35 стран. На Евровидение вернулись Болгария, Молдова и Румыния.

В то же время часть государств отказалась от участия из-за допуска Израиля на фоне вооруженной агрессии на Ближнем Востоке.

В финале выступят 25 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала, представители "большой пятерки" и страна-хозяйка - Австрия. Победителя будут определять по результатам голосования жюри и зрителей.

