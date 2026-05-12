Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Евровидение-2026": все выступления участников первого полуфинала (видео)

23:57 12.05.2026 Вт
1 мин
Показываем самые яркие номера вечера и участников, которые вышли на сцену
aimg Иванна Пашкевич
"Евровидение-2026": все выступления участников первого полуфинала (видео) Выступления участников второго полуфинала "Евровидения-2026" (коллаж РБК-Украина)
Во вторник, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса "Евровидение". Шоу проходило на легендарной арене Wiener Stadthalle в столице Австрии.

РБК-Украина показывает номера всех участников первого полуфинала "Евровидения-2026".

Материал обновляется...

Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Швеция: FELICIA - "My System"

Хорватия: LELEK - "Andromeda"

Греция: Akylas - "Ferto"

Португалия: Bandidos do Cante - "Rosa"

Грузия: Bzikebi - "On Replay"

Италия: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Черногория: Tamara Živković - "Nova Zora"

Эстония: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"

Израиль: Noam Bettan - "Michelle"

Германия: Sarah Engels - "Fire"

Бельгия: ESSYLA - "Dancing on the Ice"

Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"

Сан-Марино: SENHIT - "Superstar"

Польша: ALICJA - "Pray"

Сербия: LAVINA - "Kraj Mene"

