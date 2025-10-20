Экс-муж Лопес обвинил ее в измене и лжи: "Ты выбрала славу и богатство"

Что сказала ранее Лопес

Джей Ло призналась, что ни один из ее четырех бывших мужчин никогда не любил ее по-настоящему.

"Я поняла, что дело не в том, что я не достойна любви, а в том, что они просто не способны ее дарить. Они не способны на это", - сказала знаменитость в интервью на шоу Говарда Стерна.

Артистка объяснила, что ее партнеры пытались выражать чувства дорогими подарками, но этого было недостаточно, чтобы почувствовать настоящую любовь.

"Они давали мне все, что имели, каждый раз. Все, чего я только могла пожелать. Дома, кольца, браки. Все", - призналась Лопес, подчеркнув, что роскошь не заменяет искренних эмоций.

Реакция Оджани Ноа

В своем Instagram он обратился к бывшей жене с жесткой тирадой.

"Перестань нас унижать. Перестань меня унижать своей карточкой жертвы. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема в тебе. Это ты не смог держать это в себе", - написал Оджани, отвечая на заявление певицы.

Бывший официант и актер напомнил, что у Лопес было много романов и браков, поэтому говорить, что ее никогда не любили, несправедливо.

Оджани Ноа высказался о браке с Лопес (фото: Getty Images)

"Тебя несколько раз любили. Ты была замужем четыре раза и имела бесчисленное количество отношений между этими браками. У тебя были хорошие отношения - например, со мной", - заявил он.

Мужчина также подчеркнул, что был искренне влюблен в Дженнифер и сделал все, чтобы поддержать ее карьеру.

"Я переехал из штата, чтобы поддерживать, защищать и заботиться о тебе. Я удивительный, любящий человек, честный и преданный тебе, никогда не лгал и не предавал. Я был слишком хорошим человеком для тебя", - подчеркнул Ноа.

Однако, по его словам, именно певица поставила славу выше чувств.

"Но ты. Ты выбрала славу и богатство, которые разорвали наши отношения. Ты решила лгать, изменять мне, и хотя я остался, я даже пытался сохранить брак живым. Ты умоляла меня сохранить его, чтобы избежать негативной реакции прессы", - написал он.

Оджани Ноа высказался о браке с Лопес (фото: Getty Images)

В своей тираде Ноа также обвинил экс-возлюбленную в том, что она сознательно отдала предпочтение "быстрой полосе карьеры", пренебрегая семьей.

"Ты хотела продолжать изменять и лгать. Я больше не мог оставаться и мириться с твоей постоянной ложью. Вот почему я тебя бросил. Вот почему я с тобой расстался. Скажи правду хоть раз. Дай людям знать, что проблема в тебе. Тебе должно быть стыдно", - завершил свое заявление актер.

Напомним, Дженнифер Лопес и Оджани Ноа познакомились в 1996 году в ресторане Глории Эстефан в Майами.

Они поженились в феврале 1997 года, но уже через 11 месяцев подали на развод.

Дженнифер Лопес и Оджани Ноа (фото: Getty Images)

В прошлом году, в комментарии Daily Mail, Ноа говорил, что не испытывает злости на певицу.

"Я всегда буду ее другом. Я сочувствую им обоим, потому что развод - это трудно", - отмечал он тогда.

Дженнифер Лопес и Оджани Ноа (фото: Getty Images)

После Ноа Лопес была замужем за Крисом Джаддом (2001-2002), Марком Энтони (2004-2011) и Беном Аффлеком (2022-2025). От Энтони она имеет двойняшек - Макса и Эмму.