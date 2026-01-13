Единственный украинский теннисист на чемпионате Австралии начал турнир с победы
Первая ракетка Украины среди мужчин Виталий Сачко успешно стартовал в квалификации Australian Open-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Australian Open-2026, квалификация, первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Виктор Дурасович (Норвегия) - 6:3, 7:6
Камбек во втором сете и уверенный тайбрейк
В матче первого круга украинец, который в мировом рейтинге находится на 166-й строчке, в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Дурасовича (ATP 323).
В стартовой партии Виталий реализовал единственный брейк в шестом гейме и без проблем довел сет до победы - 6:3.
Второй сет оказался значительно более напряженным. Украинец уступал со счетом 2:5, однако сумел отыграть отставание, сравняв счет. Судьба партии решалась на тайбрейке, где Сачко полностью переиграл соперника, отдав лишь один розыгрыш.
Для Сачко это третье участие в квалификации Australian Open. Ранее украинец доходил до второго раунда отбора в 2022 и 2024 годах.
Успешный старт украинцев
Таким образом, все четверо представителей Украины преодолели стартовый раунд отбора Australian Open-2026. В первый день отбора победу одержала Юлия Стародубцева. Затем свои матчи успешно завершили Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Соперником Сачко в полуфинале квалификации станет победитель противостояния между обладателем вайлдкарда, австралийцем Морани Бузигом и представителем Канады Лиамом Дракслем.
Стародубцева сыграет против Деспины Папамихаил из Греции. Снигур - против Карсон Бренстайн из Канады. А Калинина встретится с нидерландкой Анук Куверманс.
Ранее мы рассказали, что украинские теннисистки поднялись в топ-20 WTA после старта сезона-2026.
Также мы сообщали, что Элина Свитолина вошла в топ-5 действующих теннисисток мира по титулам WTA.