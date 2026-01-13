ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Единственный украинский теннисист на чемпионате Австралии начал турнир с победы

Вторник 13 января 2026 10:43
UA EN RU
Единственный украинский теннисист на чемпионате Австралии начал турнир с победы Фото: Виталий Сачко (instagram.com/moselleopen)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины среди мужчин Виталий Сачко успешно стартовал в квалификации Australian Open-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Australian Open-2026, квалификация, первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Виктор Дурасович (Норвегия) - 6:3, 7:6

Камбек во втором сете и уверенный тайбрейк

В матче первого круга украинец, который в мировом рейтинге находится на 166-й строчке, в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Дурасовича (ATP 323).

В стартовой партии Виталий реализовал единственный брейк в шестом гейме и без проблем довел сет до победы - 6:3.

Второй сет оказался значительно более напряженным. Украинец уступал со счетом 2:5, однако сумел отыграть отставание, сравняв счет. Судьба партии решалась на тайбрейке, где Сачко полностью переиграл соперника, отдав лишь один розыгрыш.

Для Сачко это третье участие в квалификации Australian Open. Ранее украинец доходил до второго раунда отбора в 2022 и 2024 годах.

Успешный старт украинцев

Таким образом, все четверо представителей Украины преодолели стартовый раунд отбора Australian Open-2026. В первый день отбора победу одержала Юлия Стародубцева. Затем свои матчи успешно завершили Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Соперником Сачко в полуфинале квалификации станет победитель противостояния между обладателем вайлдкарда, австралийцем Морани Бузигом и представителем Канады Лиамом Дракслем.

Стародубцева сыграет против Деспины Папамихаил из Греции. Снигур - против Карсон Бренстайн из Канады. А Калинина встретится с нидерландкой Анук Куверманс.

Ранее мы рассказали, что украинские теннисистки поднялись в топ-20 WTA после старта сезона-2026.

Также мы сообщали, что Элина Свитолина вошла в топ-5 действующих теннисисток мира по титулам WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году