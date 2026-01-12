ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Стародубцева уверенно стартовала в квалификации Australian Open-2026

Понедельник 12 января 2026 09:03
UA EN RU
Стародубцева уверенно стартовала в квалификации Australian Open-2026 Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Юлия Стародубцева успешно начала борьбу за место в основной сетке Australian Open-2026. В стартовом матче квалификации украинская теннисистка в трех сетах переиграла представительницу Франции Алис Тубелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Уверенный старт украинки в Мельбурне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в первом круге квалификации Australian Open-2026.

В напряженном матче она одолела француженку Алис Тубелло, для которой это был очередной шанс пробиться в основную сетку турнира Grand Slam.

Поединок стал первой очной встречей соперниц. Тубелло, которая занимает 431-е место в мировом рейтинге, ранее уже пыталась пройти квалификацию Открытого чемпионата Австралии, но без успеха.

Как прошел матч

Стародубцева уверенно начала встречу и благодаря двум брейкам выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии инициатива перешла к француженке: украинка неудачно стартовала и позволила сопернице сравнять счет по сетам - 3:6.

Судьба матча решилась в третьей партии, где Стародубцева полностью доминировала на корте. Украинка не отдала ни одного гейма и закрыла сет с разгромным счетом 6:0.

В целом поединок длился 1 час 52 минуты. Стародубцева показала лучшую реализацию брейк-пойнтов и допустила меньше невынужденных ошибок, что и стало ключевым фактором успеха.

Следующая соперница и другие украинцы

В полуфинале квалификации Юлия Стародубцева сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил, которая занимает 157-е место в мировом рейтинге. Для выхода в основную сетку Australian Open украинке необходимо выиграть еще два матча.

Кроме Стародубцевой, в квалификации Australian Open-2026 выступают еще трое украинских теннисистов.

Виталий Сачко сыграет против американца Майкла Ммо, Дарья Снигур встретится с польской теннисисткой Катажиной Кавой, а Ангелина Калинина проведет матч против Джоанны Гарланд из Тайваня. Все эти поединки запланированы на 13 января.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина вошла в топ-5 действующих теннисисток мира по титулам WTA.

Также читайте, почему Марта Костюк пропустит турнир WTA 500 в Аделаиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году