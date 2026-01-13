Єдиний український тенісист на чемпіонаті Австралії розпочав турнір з перемоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Australian Open-2026, кваліфікація, перше коло

Віталій Сачко (Україна) — Віктор Дурасовіч (Норвегія) – 6:3, 7:6

Камбек у другому сеті та впевнений тайбрейк

У матчі першого кола українець, який у світовому рейтингу перебуває на 166-й сходинці, у двох сетах обіграв представника Норвегії Віктора Дурасовіча (ATP 323).

У стартовій партії Віталій реалізував єдиний брейк у шостому геймі та без проблем довів сет до перемоги – 6:3.

Другий сет виявився значно напруженішим. Українець поступався з рахунком 2:5, однак зумів відіграти відставання, зрівнявши рахунок. Доля партії вирішувалася на тайбрейку, де Сачко повністю переграв суперника, віддавши лише один розіграш.

Для Сачка це третя участь у кваліфікації Australian Open. Раніше українець доходив до другого раунду відбору у 2022 та 2024 роках.

Успішний старт українців

Таким чином, усі четверо представників України подолали стартовий раунд відбору Australian Open-2026. У перший день відбору перемогу здобула Юлія Стародубцева. Потім свої матчі успішно завершили Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

Суперником Сачка у півфіналі кваліфікації стане переможець протистояння між володарем вайлдкарду, австралійцем Морані Бузігом та представником Канади Ліамом Дракслем.

Стародубцева зіграє проти Деспіни Папаміхаїл з Греції. Снігур – проти Карсон Бренстайн з Канади. А Калініна зустрінеться з нідерландкою Анук Куверманс.