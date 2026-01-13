ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Калинина и Снигур стартовали на Australian Open-2026: как сыграли украинки

Вторник 13 января 2026 09:46
UA EN RU
Калинина и Снигур стартовали на Australian Open-2026: как сыграли украинки Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Две украинские теннисистки успешно начали выступления в квалификации Australian Open-2026. Ангелина Калинина и Дарья Снигур одержали победы в матчах первого круга отбора и продолжают борьбу за выход в основную сетку турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Australian Open-2026. Квалификация, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Джоанна Гарленд (Тайвань) - 7:5, 6:2

Дарья Снигур (Украина) - Катаржина Кава (Польша) - 6:1, 2:6, 6:2

Калинина победила в двух сетах

Первой из украинок на корт вышла Ангелина Калинина (WTA 178). Ее соперницей стала представительница Тайваня Джоанна Гарленд (WTA 117).

В первом сете украинка уступала после стартового рывка соперницы, однако сумела выровнять игру и вырвать победу со счетом 7:5. Во второй партии Калинина полностью контролировала ход поединка и довела матч до победы - 6:2.

Снигур одолела сеяную

Снигур (WTA 136) в первом раунде квалификации встречалась с 24-й сеяной польской теннисисткой Катаржиной Кавой (WTA 135).

Украинка уверенно забрала стартовый сет (6:1), однако во второй партии инициативу перехватила соперница - 2:6. Решающий сет Снигур провела значительно стабильнее и благодаря нескольким брейкам одержала итоговую победу - 6:2.

Следующие соперницы

Во втором круге квалификации Снигур сыграет против представительницы Канады Карсон Бренстайн (WTA 179), тогда как Ангелина Калинина встретится с нидерландской теннисисткой Анук Куверманс (WTA 192).

Для выхода в основную сетку Australian Open украинкам необходимо одержать еще две победы в квалификации.

Всего в квалификации Открытого чемпионата Австралии Украину представляют четыре теннисиста. В женском отборе, кроме Калининой и Снигур, выступает Юлия Стародубцева, которая также успешно преодолела первый круг. Единственный представитель в мужской сетке - Виталий Сачко.

Ранее мы рассказали, что украинские теннисистки поднялись в топ-20 WTA после старта сезона-2026.

Также мы сообщали, что Элина Свитолина вошла в топ-5 действующих теннисисток мира по титулам WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open
Новости
В Киеве действуют аварийные отключения света после атаки РФ
В Киеве действуют аварийные отключения света после атаки РФ
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году