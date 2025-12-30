Джамала поразила украинским кавером на новогодний хит Верки Сердючки (видео)

Украинская певица Джамала неожиданно исполнила украиноязычную версию известного новогоднего хита Верки Сердючки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Джамала перевела песню "Новогодняя". Сделала она это не дословно, однако основная идея и узнаваемый мотив остались неизменными.
Как рассказала сама певица, этот кавер не был запланирован.
Она призналась, что накануне 2026 года ей не хватает праздничного настроения, поэтому решила создать его собственноручно вместе с близкими.
"Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя"! Но в этом году как-то особенно тяжело с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность! С наступающим Новым годом!" - отметила знаменитость.
Новое исполнение сразу привлекло внимание слушателей и вызвало восхищение неожиданной интерпретацией знакомого хита.
К слову, сам Андрей Данилко ранее объяснял, почему не переводит русскоязычные песни Верки Сердючки на украинский.
В репертуаре артистки есть немало хитов на разных языках, однако к адаптации старых композиций шоумен относится сдержанно.
В интервью он рассказывал, что уже пробовал переводить отдельные треки, но результат его не удовлетворил.
По словам Данилко, при создании песен он сознательно работал с ритмом, уникальными формулировками и простотой восприятия, чтобы композиции легко запоминались.
В процессе перевода, отмечал певец, эти смыслы и музыкальная легкость теряются.
