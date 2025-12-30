Джамала поразила украинским кавером на новогодний хит Верки Сердючки (видео)

Так, Джамала перевела песню "Новогодняя". Сделала она это не дословно, однако основная идея и узнаваемый мотив остались неизменными.

Как рассказала сама певица, этот кавер не был запланирован.

Она призналась, что накануне 2026 года ей не хватает праздничного настроения, поэтому решила создать его собственноручно вместе с близкими.

"Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя"! Но в этом году как-то особенно тяжело с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность! С наступающим Новым годом!" - отметила знаменитость.

Реакция фанов

Новое исполнение сразу привлекло внимание слушателей и вызвало восхищение неожиданной интерпретацией знакомого хита.

Неочікуванно, але прикольно

Краще, що я могла почути зранку

У вашому виконанні ця пісня стала з особливо тепліше, ніж орігінал

Яка ви крута та талановита

Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті

К слову, сам Андрей Данилко ранее объяснял, почему не переводит русскоязычные песни Верки Сердючки на украинский.

В репертуаре артистки есть немало хитов на разных языках, однако к адаптации старых композиций шоумен относится сдержанно.

В интервью он рассказывал, что уже пробовал переводить отдельные треки, но результат его не удовлетворил.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

По словам Данилко, при создании песен он сознательно работал с ритмом, уникальными формулировками и простотой восприятия, чтобы композиции легко запоминались.

В процессе перевода, отмечал певец, эти смыслы и музыкальная легкость теряются.