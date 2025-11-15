ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Два подиума за день: украинские паралимпийцы торжествуют на открытии Дефлимпиады-2025

Суббота 15 ноября 2025 20:45
UA EN RU
Два подиума за день: украинские паралимпийцы торжествуют на открытии Дефлимпиады-2025 Сборная Украины по спортивному ориентированию (фото: paralympic.org.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Паралимпийская команда Украины начала Дефлимпийские игры-2025 в Токио с абсолютного доминирования в спортивном ориентировании, оформив два полных медальных подиума в спринтерских дисциплинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Мужское "золото" для действующего чемпиона

Мужская сборная Украины по спортивному ориентированию завоевала полный комплект медалей. Победителем спринта стал Назар Левицкий, который преодолел дистанцию со временем 12:57 минуты. Эта победа стала для него защитой титула, который он получил еще на Играх 2021 года.

Второе место и "серебро" досталось Дмитрию Левину (13:54 мин), а "бронзу" завоевал Владимир Федосеенко (14:00 мин). Таким образом, весь мужской подиум в этой дисциплине оказался украинским.

Женский пьедестал и смена чемпионки

Женская команда также не оставила шансов конкуренткам. Лучшее время и золотую медаль показала Анна Ванасаун - 11:57 мин.

Серебряным призером стала Анна Федосеева (12:16 мин). Интересно, что на предыдущей Дефлимпиаде 2021 года именно Федосеева была чемпионкой в спринте, но в этом году уступила первую позицию. Тройку призеров замкнула Анна Андросович, которая получила бронзовую награду (12:40 мин).

Два подиума за день: украинские паралимпийцы торжествуют на открытии Дефлимпиады-2025

Женская сборная Украины по спортивному ориентированию (фото: paralympic.org.ua)

Украина - лидер медального зачета

По итогам первого соревновательного дня, Украина является единственной страной, чьи представители поднимались на пьедестал, собрав два золота, два серебра и две бронзы. Это обеспечило команде безоговорочное первое место в медальном зачете.

На Дефлимпиаде-2025 в спортивном ориентировании будет разыграно еще шесть комплектов наград, включая соревнования в смешанных дисциплинах. Уже завтра, в воскресенье, 16 ноября, спортсмены будут соревноваться в смешанном спринте и суперспринте.

Ранее мы писали, что Украина установила исторический антирекорд по лицензиям в фигурном катании.

Также мы рассказали, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт