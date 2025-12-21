ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Очень безответственно". Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВ

Воскресенье 21 декабря 2025 08:02
UA EN RU
"Очень безответственно". Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВ "Ветерани космічних військ" потерпели кадровые изменения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Артем Дамницкий прокомментировал решение коллеги Александра Венедчука покинуть комедийный проект "Ветерани космічних військ". Судя по словам юмориста, он не поддерживает его выбор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дамницкого.

Что сказал Дамницкий об уходе Вени из ВКВ

Он подтвердил, что сообщение коллеги о прекращении работы в коллективе действительно соответствует действительности. Сама команда узнала о решении на концерте в Харькове, поэтому не смогла оперативно отреагировать.

"Подтверждаю, это не прикол. Об этом он нам впервые сообщил 16 ноября, в течение месяца было время все взвесить и, возможно, переиграть. На финальном "собрании акционеров" 17 декабря его позиция осталась неизменной", - написал Артем.

&quot;Очень безответственно&quot;. Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВКуран и Дамницкий (фото: instagram.com/damnitskyi)

Он отметил, что не услышал четких аргументов относительно решения Вени, но принимает его выбор, хотя не поддерживает.

"Никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие", - отметил Дамницкий.

"Считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи. Ладно, это все лирика", - добавил он.

Судя по словам Дамницкого, решение Вени стало неожиданностью. О дальнейших своих планах он коллегам не рассказывал.

"Мы доработали в стандартном режиме все мероприятия, которые были договорено и запущены до 17 ноября. Далее - все по своим делам. Относительно планов господина Вени - это лучше вам спросить у него, с нами он не делился", - заявил Артем.

&quot;Очень безответственно&quot;. Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВКуран, Веня и Дамницкий (фото: instagram.com/ven4os)

Какими будут "Ветерани космічних військ" без Вени

Проекты на YouTube-канале ВКВ будут выходить в обычном режиме. А вот насчет появления нового участника в команде Артем высказался категорично.

"Новые участники не будут объявляться никогда, потому что это был и есть коллектив людей, которые прохавали все с самого низа сами", - подчеркнул он.

Далее они с Кураном будут обращаться за помощью к друзьям, как делали это раньше, когда Веня был на больничном в начале 2025 года.

"Думаю, и в новом этапе существования они нас охотно будут подстраховывать", - добавил он.

&quot;Очень безответственно&quot;. Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВ"Ветераны космических войск" (фото: instagram.com/damnitskyi)

Напомним, 20 декабря Веня сообщил о решении покинуть команду "Ветерани космічних військ", которая прославилась участием в "Лізі Сміху".

Коллектив на протяжении 8 лет радует публику самобытным юмором, а в последние годы успешно покоряет YouTube своими шоу "Вікторина" и "Еліас".

В то же время команда активно занимается благотворительностью, собирая средства на поддержку ВСУ.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ