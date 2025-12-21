"Очень безответственно". Артем Дамницкий раскритиковал решение Вени уйти из ВКВ

Артем Дамницкий прокомментировал решение коллеги Александра Венедчука покинуть комедийный проект "Ветерани космічних військ". Судя по словам юмориста, он не поддерживает его выбор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дамницкого.

Что сказал Дамницкий об уходе Вени из ВКВ

Он подтвердил, что сообщение коллеги о прекращении работы в коллективе действительно соответствует действительности. Сама команда узнала о решении на концерте в Харькове, поэтому не смогла оперативно отреагировать.

"Подтверждаю, это не прикол. Об этом он нам впервые сообщил 16 ноября, в течение месяца было время все взвесить и, возможно, переиграть. На финальном "собрании акционеров" 17 декабря его позиция осталась неизменной", - написал Артем.

Куран и Дамницкий (фото: instagram.com/damnitskyi)

Он отметил, что не услышал четких аргументов относительно решения Вени, но принимает его выбор, хотя не поддерживает.

"Никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое непринятие", - отметил Дамницкий.

"Считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи. Ладно, это все лирика", - добавил он.

Судя по словам Дамницкого, решение Вени стало неожиданностью. О дальнейших своих планах он коллегам не рассказывал.

"Мы доработали в стандартном режиме все мероприятия, которые были договорено и запущены до 17 ноября. Далее - все по своим делам. Относительно планов господина Вени - это лучше вам спросить у него, с нами он не делился", - заявил Артем.

Куран, Веня и Дамницкий (фото: instagram.com/ven4os)

Какими будут "Ветерани космічних військ" без Вени

Проекты на YouTube-канале ВКВ будут выходить в обычном режиме. А вот насчет появления нового участника в команде Артем высказался категорично.

"Новые участники не будут объявляться никогда, потому что это был и есть коллектив людей, которые прохавали все с самого низа сами", - подчеркнул он.

Далее они с Кураном будут обращаться за помощью к друзьям, как делали это раньше, когда Веня был на больничном в начале 2025 года.

"Думаю, и в новом этапе существования они нас охотно будут подстраховывать", - добавил он.

"Ветераны космических войск" (фото: instagram.com/damnitskyi)

Напомним, 20 декабря Веня сообщил о решении покинуть команду "Ветерани космічних військ", которая прославилась участием в "Лізі Сміху".

Коллектив на протяжении 8 лет радует публику самобытным юмором, а в последние годы успешно покоряет YouTube своими шоу "Вікторина" и "Еліас".

В то же время команда активно занимается благотворительностью, собирая средства на поддержку ВСУ.