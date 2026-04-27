"Думала, что отравилась": Витвицкая раскрыла, как узнала о беременности

Витвицкая рассекретила, как узнала о беременности

Телеведущая рассекретила, как чувствует себя сейчас и был ли у нее токсикоз.

"Ну сейчас уже все хорошо. Прошли самые сложные времена - токсикоз, поэтому сейчас уже вообще все окей", - отметила Соломия.

Также она рассказала, как узнала о своем состоянии. По словам Витвицкой, это стало для нее сюрпризом.

"Мы сами не ожидали. И на самом деле, когда узнала я, что я беременна, я уже была 2 месяца в положении, и не знала об этом", - вспомнила она.

Перед тем, как сделать тест, она сначала подумала, что чем-то отравилась.

"У меня на работе начался токсикоз. И я уже пришла домой, сделала тест, уже выяснила, что это не просто так, не случайность, не съела что-то плохое", - отметила ведущая.

В то же время на вопрос ведущего "Сніданку з 1+1" относительно стереотипов о женщинах, которые беременеют в более зрелом возрасте, Витвицкая ответила, что ей не страшно рожать впервые в 45 лет.

"Мне кажется, что сейчас украинцам уже ничего не страшно и ничем не напугаешь. И я радуюсь, что все эти стереотипы уже остаются где-то позади. И что вообще, в принципе, как показывает сейчас ситуация в Украине, нужно жить здесь и сейчас, делать все для того, чтобы мы как можно быстрее победили", - сказала она.

Как о беременности узнал жених Витвицкой

Также журналисты поинтересовались, как на новость о беременности отреагировал жених Соломии - военный Алексей Ситайло.

"Узнали вместе", - ответила она.

"Просто у меня была операция в декабре, септопластика, я выравнивала носовую перегородку. Я думала, что, возможно, у меня что-то еще с наркозом, с реабилитацией связано, еще что-то, ну и сделали тест. И узнали, на самом деле вместе, фактически, сюрприза не было", - вспомнила ведущая.

Витвицкая отметила, что он первым начал об этом догадываться.

"Алексей думал, он был уверен, что я обо всем уже знаю, и он, оказывается, догадывался. Сказал, что думал, что, возможно, я готовлю ему сюрприз на день Валентина или на день рождения - у него 25 февраля день рождения, вот, ну на самом деле для меня, наверное, сюрприз был больше", - отметила она.

Пол ребенка телеведущая пока не знает, но друзья и знакомые считают, что у влюбленных должна родиться дочь.

Также Соломия еще не знает, будет ли она идти в декретный отпуск или все же будет пытаться совмещать работу и материнство.

"Посмотрим по самочувствию, на самом деле, потому что это даже зависит, мне кажется не от возраста, а от каких-то биологических, физиологических моментов больше. Потому что у меня есть подруги абсолютно разного возраста, которые по-разному переживали это состояние и по-разному, конечно же, протекала беременность", - сказала Витвицкая.

История любви Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло

Витвицкая была в браке с режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым в течение 2013-2021 годов.

С Алексеем Ситайло они были знакомы раньше - пересекались на праздниках у общих друзей, но ближе начали общаться уже после начала полномасштабной войны, когда ведущая возила помощь на Бахмутское направление. До начала войны был председателем районного суда Сумской области, а затем мобилизовался в ВСУ.

По ее словам, именно тогда Алексей обратился с просьбой о генераторах для своего подразделения. Витвицкая, которая занимается волонтерством еще с 2014 года, откликнулась - и с этого начались их отношения.

Об отношениях они рассказали в феврале 2024 года, а уже через год - 14 февраля 2025-го - во время отдыха в Буковеле Алексей сделал предложение.

Соломия Витвицкая с женихом-военным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)