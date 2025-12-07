ua en ru
Дуэт с военным и неожиданное камео жениха: MELOVIN дал большой концерт в Киеве

Воскресенье 07 декабря 2025 16:19
UA EN RU
Дуэт с военным и неожиданное камео жениха: MELOVIN дал большой концерт в Киеве MELOVIN (фото предоставлено артистом)
Автор: Иванна Пашкевич

5 декабря в киевском Atlas Plaza (ex Stereo Plaza) состоялся большой концерт MELOVIN, посвященный 10-летию его карьеры на сцене. На шоу собралось более 4000 зрителей.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Во время концерта артист презентовал новый альбом "MRoom13". В программе были театральные элементы, специальные номера и неожиданные гости.

Одним из самых громких моментов вечера стало появление на сцене жениха MELOVIN - военного медика Петра Злоти.

Он вышел в образе Дьявола и стал частью номера. Позже Петр подарил певцу 501 красную розу, впрочем, комментировать это отказался.

Еще один эмоциональный эпизод - совместное выступление MELOVIN с военным Андреем, с которым они вместе исполнили песню "просто лети". Перед выходом защитника артист обратился к залу.

Дуэт с военным и неожиданное камео жениха: MELOVIN дал большой концерт в КиевеMELOVIN дал концерт в Киеве (фото предоставлено артистом)

"Как-то так получилось, что во время всеукраинского тура я исполнял эту песню с девушками, парнями разного возраста, но ни разу не было военных. А сегодня со мной споет именно он - Андрей с позывным "Маэстро". Я хочу, чтобы вы его встретили так, как меня на каждой песне, хочу, чтобы вы зажгли фонарики и чтобы, когда он вышел, увидел, какое количество украинских звезд в виде вас, уважаемая публика, в этом зале светит для него. Чтобы его жизненный путь всегда был освещен светом, любовью и вашим теплом", - сказал MELOVIN.

Также на сцену вышла 11-летняя София, которой ранее певец осуществил мечту о собственном баяне во время концерта в Полтаве.

Ее появление стало одним из самых теплых моментов вечера.

Среди приглашенных артистов были alyona alyona, LAMA, LEONA и iSKRA.

Во время совместного номера с iSKRA MÉLOVIN прямо на сцене заявил, что передает ей права на исполнение песни "Обиратиму себе".

MELOVIN дал концерт в Киеве (фото предоставлено артистом)

"Я благодарю, что ты появился в моей жизни больше года назад, перевернул ее на 180 градусов. Сделал из меня меня. Только благодаря тебе обо мне знают как о iSKRA, я могу дарить то, что ты даришь людям на протяжении 10 лет! Я бесконечно благодарна, что в моей жизни появился ты. Ты - вау! Ты - ангел! Я люблю тебя", - ответила она.

