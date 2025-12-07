ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дует із військовим і несподіваний камео нареченого: MELOVIN дав великий концерт у Києві

Неділя 07 грудня 2025 16:19
UA EN RU
Дует із військовим і несподіваний камео нареченого: MELOVIN дав великий концерт у Києві MELOVIN (фото надане артистом)
Автор: Іванна Пашкевич

5 грудня у київському Atlas Plaza (ex Stereo Plaza) відбувся великий концерт MELOVIN, присвячений 10-річчю його кар’єри на сцені. На шоу зібралося понад 4000 глядачів.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Під час концерту артист презентував новий альбом "MRoom13". У програмі були театральні елементи, спеціальні номери та несподівані гості.

Одним із найгучніших моментів вечора стала поява на сцені нареченого MÉLOVIN - військового медика Петра Злоті.

Він вийшов у образі Диявола та став частиною номеру. Пізніше Петро подарував співаку 501 червону троянду, утім коментувати це відмовився.

Ще один емоційний епізод - спільний виступ MELOVIN з військовим Андрієм, з яким вони разом виконали пісню "просто лети". Перед виходом захисника артист звернувся до залу.

Дует із військовим і несподіваний камео нареченого: MELOVIN дав великий концерт у КиєвіMELOVIN дав концерт у Києві (фото надане артистом)

"Якось так вийшло, що під час всеукраїнського туру я виконував цю пісню з дівчатами, хлопцями різного віку, але жодного разу не було військових. А сьогодні зі мною заспіває саме він - Андрій із позивним "Маестро". Я хочу, щоб ви його зустріли так, як мене на кожній пісні, хочу, щоб ви запалили ліхтарики й щоб, коли він вийшов, побачив, яка кількість українських зірок у вигляді вас, шановно публіко, в цій залі світить для нього. Щоб його життєвий шлях завжди був освітлений світлом, любовʼю і вашим теплом”, - сказав MELOVIN.

Також на сцену вийшла 11-річна Софія, якій раніше співак здійснив мрію про власний баян під час концерту в Полтаві.

Її поява стала одним із найтепліших моментів вечора.

Серед запрошених артистів були alyona alyona, LAMA, LEONA та iSKRA.

Під час спільного номера з iSKRA MÉLOVIN прямо на сцені заявив, що передає їй права на виконання пісні "Обиратиму себе".

MELOVIN дав концерт у Києві (фото надане артистом)

"Я дякую, що ти зʼявився в моєму житті більше року тому, перевернув його на 180 градусів. Зробив із мене мене. Тільки завдяки тобі про мене знають як про iSKRA, я можу дарувати те, що ти даруєш людям протягом 10 років! Я безмежно вдячна, що в моєму житті зʼявився ти. Ти - вау! Ти - янгол! Я люблю тебе", - відповіла вона.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
MELOVIN Зірки шоу-бізнесу
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни