Второй овертайм подряд: Украина больно уступила Норвегии на молодежном ЧМ по хоккею

ЧМ-2025 U-20, 2-й тур

Норвегия - Украина - 3:2 (овертайм)

Шайбы Украины: Шибинский, Кураев

Как развивался матч

Украина открыла счет уже на пятой минуте, реализовав большинство - отличился Илья Шибинский.

Второй период прошел без голов, а на старте третьего "сине-желтые" удвоили преимущество. После попадания шайбы в штангу первыми на добивании был Даниил Кураев - 2:0.

Впрочем, концовка матча осталась за Норвегией. Сначала после удаления Никиты Ялового соперники воспользовались большинством и сократили отставание. А уже через минуту сравняли счет - 2:2.

Поединок перешел в овертайм - второй подряд для "сине-желтых" на чемпионате. Но если в первом матче с Казахстаном наши вырвали победу в дополнительное время, то в этот раз все получилось наоборот. После фола со стороны Михаила Гапоненко норвежцы получили право на буллит, который успешно реализовали.

Так, имея преимущество в две шайбы, молодые украинские хоккеисты в итоге уступили - 2:3.

Турнирное положение

Сегодня во 2-м туре Австрия переиграла Францию - 4:2. Еще один матч - Казахстан - Словения состоится позже.

По состоянию на сейчас "сине-желтые" с 3-мя очками в активе занимают 3-ю строчку, уступая Норвегии (5 очков) и Австрии (6). Напомним, что по итогам турнира только победитель получит путевку в элитный дивизион.

В 3-м туре сборная Украины сыграет против хозяев соревнований - Словении. Матч состоится в среду, 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит Киевстар ТВ.