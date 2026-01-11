Друг Цымбалюка вступился за актера на фоне хейта в сети: "Тупым раньше не давали микрофон"

Крохин заявил, что независимо от решений, которые принимает человек, публичная реакция почти всегда сводится к хейту.

По его словам, Цымбалюка критиковали на каждом этапе участия в проекте - независимо от результата.

"Не выбрал одну - хейт. Выбрал ту, которую считал нужным - хейт. Не выбрал никого - снова хейт. Снимали шоу - "все наигранно, фальшь, пиар" - хейт. Дал интервью. Рассказал искренние эмоции, без обиды, без маски - и, вы не поверите... опять хейт. Вывод очень простой, но болезненный: что бы ты ни делал - тебя будут хейтить. Всегда", - отметил комик.

По словам Крохина, единственное отличие заключается лишь в том, за что именно человека критикуют.

Друг Тараса Цымбалюка вступился за актера (фото: instagram.com/krokharoman)

При этом он жестко высказался в адрес самих хейтеров, назвав их неспособными к самореализации.

"Самое смешное (и самое отвратительное) - хейтят не сильные. Хейтят недоразвитые, обиженные, те, кто ничего не создал, но очень хочет почувствовать себя значимым за счет чужой жизни", - написал он.

Комик также обратил внимание на то, что соцсети дали голос людям, которые раньше не имели публичной трибуны, в частности в Threads.

"Раньше тупым людям не давали микрофон. О том, что ты идиот, знали только твои родители и, возможно, твое никчемное окружение (если оно вообще было). А теперь есть Threads. Это просто эхо пустоты", - добавил Крохин.

Он подытожил, что хейт не стоит воспринимать как признак ошибки, а скорее как побочный эффект публичности и движения вперед.

"Хейт - не знак, что ты делаешь что-то не так. Хейт - это побочный эффект движения. Если тебя не хейтят - значит, тебя не видно. Используй хейт как топливо", - резюмировал артист.

Ранее в том же интервью Тарас Цымбалюк признался, что его участие в шоу "Холостяк" было оплачиваемым.

По словам актера, он сознательно согласился на проект, чтобы расширить собственную аудиторию.

Цимбалюк также заявил, что после шоу его гонорары в кино и рекламных проектах выросли.