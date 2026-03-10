Драма в Милане: Украина теряет позиции, а главная звезда сборной исчезла из финала

Драматические финалы в лыжных спринтах

Наиболее реальные шансы на медали украинцы имели в мужском спринте (класс сидя). В решающую стадию пробились двое наших лыжников - Александр Алексик и Павел Баль.

Последний долгое время лидировал на дистанции, однако на финальном отрезке уступил конкурентам и занял пятое место.

Алексик финишировал четвертым, остановившись в шаге от бронзовой награды. Победу в этой дисциплине праздновал представитель Китая Лю Цзисю.

Другие представители этой категории - Тарас Радь, Василий Кравчук и Григорий Шимко - завершили борьбу на стадии полуфиналов.

Результаты в других категориях и потери в составе

В классе стоя Серафим Драгун остановился в полуфинале на шестой позиции, а титулованный Григорий Вовчинский не смог преодолеть квалификационный барьер.

Похожая судьба постигла и спортсменов с нарушениями зрения: Дмитрий Суярко и Игорь Кравчук выбыли из соревнований до финального забега.

Среди женщин ближайшей к успеху была Оксана Шишкова (класс с нарушением зрения), которая стала четвертой в своем полуфинале.

Людмила Ляшенко и Ирина Буй также прекратили выступления на полуфинальной стадии. Неожиданностью стало отсутствие на старте полуфинала Александры Кононовой, которая несмотря на успешную квалификацию не вышла на дистанцию.

Ситуация в медальном зачете

Сейчас в активе Украины остается 10 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Все они были добыты в предыдущие дни благодаря успехам парабиатлонистов. Безоговорочным лидером остается Китай, который уже имеет 23 медали.

Топ-5 медального зачета (после 4 дней):

Китай - 9 "золото", 6 "серебро", 8 "бронза" (23) Австрия - 4, 1, 3 (8) США - 3, 5, 2 (10) Италия - 3, 5, 1 (9) Украина - 3, 2, 5 (10)

В среду, 11 марта, разыграют еще семь комплектов медалей. Украинские болельщики смогут поддержать атлетов в пяти финальных забегах в лыжных дисциплинах.