Драма в Мілані: Україна втрачає позиції, а головна зірка збірної зникла з фіналу

Українська збірна завершила четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Попри насичений графік виступів у лижних спринтах, скарбничка "синьо-жовтих" у вівторок не поповнилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.
Найбільш реальні шанси на медалі українці мали в чоловічому спринті (клас сидячи). До вирішальної стадії пробилися двоє наших лижників - Олександр Алексик та Павло Баль.
Останній довгий час лідирував на дистанції, проте на фінальному відрізку поступився конкурентам і посів п'яте місце.
Алексик фінішував четвертим, зупинившись за крок від бронзової нагороди. Перемогу в цій дисципліні святкував представник Китаю Лю Цзісю.
Інші представники цієї категорії - Тарас Радь, Василь Кравчук та Григорій Шимко - завершили боротьбу на стадії півфіналів.
У класі стоячи Серафим Драгун зупинився у півфіналі на шостій позиції, а титулований Григорій Вовчинський не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр.
Схожа доля спіткала і спортсменів з порушеннями зору: Дмитро Суярко та Ігор Кравчук вибули зі змагань до фінального забігу.
Серед жінок найближчою до успіху була Оксана Шишкова (клас з порушенням зору), яка стала четвертою у своєму півфіналі.
Людмила Ляшенко та Ірина Буй також припинили виступи на півфінальній стадії. Несподіванкою стала відсутність на старті півфіналу Олександри Кононової, яка попри успішну кваліфікацію не вийшла на дистанцію.
Наразі в активі України залишається 10 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей.
Усі вони були здобуті в попередні дні завдяки успіхам парабіатлоністів. Беззаперечним лідером залишається Китай, який уже має 23 медалі.
У середу, 11 березня, розіграють ще сім комплектів медалей. Українські вболівальники зможуть підтримати атлетів у п'яти фінальних забігах у лижних дисциплінах.
Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.
Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.