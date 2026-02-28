Тарасюк принес Украине первую медаль на ЧМ-2026: как украинец торжествовал несмотря на роковую стрельбу

Украинский биатлонист Тарас Тарасюк завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке на юниорском первенстве планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Триумф в Германии: первая мировая награда Тарасюка

Программа юниорского чемпионата мира 2026 года в немецком Арбере открылась мужской индивидуальной гонкой среди юношей (возрастная категория U-19).

Главным героем стартового дня соревнований стал 17-летний украинец Тарас Тарасюк.

Наш спортсмен допустил две ошибки на втором огневом рубеже, однако идеальная работа на остальных этапах стрельбы позволила ему вмешаться в борьбу за пьедестал.

Тарасюк финишировал вторым, проиграв победителю - латвийцу Рихардсу Лозберсу - 54.5 секунды. Бронзовую медаль завоевал представитель Болгарии Георги Джорджов.

Для Тараса это первая личная награда на уровне чемпионатов мира.

Ранее в этом году он уже становился триумфатором юниорского Евро, выиграв одиночную смешанную эстафету вместе с сестрой Татьяной.

Результаты других украинцев

Кроме точности на последних рубежах, Тарасюк продемонстрировал впечатляющую скорость на дистанции.

Украинец вошел в тройку лидеров по времени пребывания на огневых позициях и показал второй общий темп среди всех участников, уступив ходом только победителю Лозберсу на 1 минуту и 58 секунд.

Остальным представителям сине-желтой сборной не удалось навязать борьбу за высокие позиции, поэтому они финишировали за пределами первой двадцатки.

Назарий Савоник в своем дебютном международном старте занял 25-е место с пятью штрафными минутами, Ярослав Гаркуша завершил гонку на 59-й строчке, а Константин Марцелюк показал 70-й результат.

Всего в гонке приняли участие 117 биатлонистов.

Юниорский ЧМ-2026, Арбер. Мужская индивидуальная гонка (ребята):

Рихардс Лозберс (Латвия, 2+0+1+0) 38:21.2 Тарас Тарасюк (Украина, 0+2+0+0+0) +54.5 Георгий Джорджов (Болгария, 1+1+1+0) +3:23.9 Маркус Скленарик (Словакия, 2+0+1+1+1) +3:42.7 Нанс Маделенат (Франция, 1+1+1+0) +3:42.7 Даниэль Вариков (Эстония, 2+0+0+2) +4:03.4

