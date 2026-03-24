ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Довбика заметили на тренировке "Жироны": что это значит (фото)

19:04 24.03.2026 Вт
2 мин
Звездный украинский форвард неожиданно появился на базе своего бывшего клуба в Испании
aimg Андрей Костенко
Довбика заметили на тренировке "Жироны": что это значит (фото) Артем Довбик в "Жироне" (фото: Getty Images)

Украинский нападающий Артем Довбик снова оказался в центре внимания испанских медиа. Бывшего лучшего бомбардира Ла Лиги заметили на тренировочной базе "Жироны", что сразу породило немало слухов среди болельщиков каталонского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram "Жироны".

Секрет неожиданного визита

Появление Довбыка на базе "Жироны" во время международной паузы стало настоящим сюрпризом.

Пресс-служба каталонцев обнародовала фотографии, на которых Артем тепло общается со своими экс-партнерами по команде. В частности, украинец сделал совместное фото с легендарным капитаном "Жироны" Кристианом Стуани, который ранее был его главным конкурентом за место в составе.

"Очень особенный визит!" - так прокомментировал клуб возвращение своего бывшего лидера.

Болельщики в комментариях сразу начали ностальгировать по сезону-2023/24 и даже призывать руководство "Жироны" вернуть Артема обратно в Каталонию.

Что это означает на самом деле

Несмотря на бурную реакцию фанатов, о полноценном возвращении в "Жирону" речь пока не идет. На самом деле ситуация имеет вполне логичное объяснение.

Довбык восстанавливается от тяжелой травмы, из-за которой он уже не сыграет в текущем сезоне за итальянскую "Рому". Форвард воспользовался возможностью, чтобы навестить друзей в Испании, где он провел лучший год в своей карьере.

Статистика, которую не забудут

Довбык оставил глубокий след в истории "Жироны". За один сезон он провел 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов, став первым украинцем, который выиграл трофей "Пичичи" (лучший бомбардир Ла Лиги).

А "Жирона" в том сезоне показала космический для себя результат: выиграла "бронзу" национального первенства и пробилась в основной раунд Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что матч Украина - Швеция в плей-офф ЧМ-2026 рассудит "безжалостный" рефери.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
