Довбика помітили на тренуванні "Жирони": що це означає (фото)
Український нападник Артем Довбик знову опинився в центрі уваги іспанських медіа. Колишнього найкращого бомбардира Ла Ліги помітили на тренувальній базі "Жирони", що одразу породило чимало чуток серед вболівальників каталонського клубу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram "Жирони".
Секрет несподіваного візиту
Поява Довбика на базі "Жирони" під час міжнародної паузи стала справжнім сюрпризом.
Прес-служба каталонців оприлюднила світлини, на яких Артем тепло спілкується зі своїми екс-партнерами по команді. Зокрема, українець зробив спільне фото з легендарним капітаном "Жирони" Крістіаном Стуані, який раніше був його головним конкурентом за місце у складі.
"Дуже особливий візит!" - так прокоментував клуб повернення свого колишнього лідера.
Вболівальники в коментарях одразу почали ностальгувати за сезоном-2023/24 та навіть закликати керівництво "Жирони" повернути Артема назад до Каталонії.
Що це означає насправді
Попри бурхливу реакцію фанатів, про повноцінне повернення в "Жирону" наразі не йдеться. Насправді ситуація має цілком логічне пояснення.
Довбик відновлюється від важкої травми, через яку він уже не зіграє у поточному сезоні за італійську "Рому". Форвард скористався можливістю, щоб відвідати друзів в Іспанії, де він провів найкращий рік у своїй кар'єрі.
Статистика, яку не забудуть
Довбик залишив глибокий слід в історії "Жирони". За один сезон він провів 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів, ставши першим українцем, який виграв трофей "Пічічі" (найкращий бомбардир Ла Ліги).
А "Жирона" у тому сезоні показала космічний для себе результат: виграла "бронзу" національної першості та пробилася до основного раунду Ліги чемпіонів.
