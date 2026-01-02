Дочь лауреата премии "Оскар" нашли мертвой в отеле: шокирующие подробности

В семье голливудского актера и лауреата премии "Оскар" Томми Ли Джонса произошла трагедия. Его дочь, Виктория Джонс, была найдена мертвой в четверг, 1 января, в отеле в Сан-Франциско. Женщине было 34 года.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
Первым о смерти Виктории сообщило издание TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Впоследствии информацию частично подтвердили официальные службы города.
Как сообщили PEOPLE в пожарной службе Сан-Франциско, спасатели отреагировали на вызов о чрезвычайной медицинской ситуации в отеле San Francisco Fairmont незадолго до трех часов ночи по местному времени.
На месте происшествия была обнаружена мертвая взрослая женщина, имя которой официально не разглашалось.
Департамент полиции Сан-Франциско также подтвердил, что офицеры прибыли в отель вместе с парамедиками, которые констатировали смерть женщины.
Между тем NBC Bay Area со ссылкой на источник в полиции сообщил, что погибшей, вероятно, является именно Виктория Джонс.
По данным Daily Mail, тело дочери обладателя "Оскара" обнаружил один из постояльцев отеля.
Сообщается, что Виктория лежала на полу на 14-м этаже здания.
Мужчина сначала решил, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, и сообщил об этом персоналу отеля.
Работники отеля пытались привести ее в чувство, однако она не реагировала. После этого сотрудники начали оказывать первую помощь, в частности делать искусственное дыхание, и вызвали скорую помощь.
Вызов о необходимости медицинского вмешательства поступил 1 января в 2:52 ночи по местному времени.
Бригада врачей прибыла в отель в 3:14, однако реанимировать Викторию не удалось.
Правоохранители сообщили, что на теле женщины не было обнаружено травм или других признаков насильственных действий.
Полиция также не нашла на месте происшествия никаких предметов, связанных с употреблением наркотиков.
По словам следователей, нет и оснований полагать, что Виктория могла покончить с собой.
В то же время остается непонятным, каким образом она оказалась на 14-м этаже отеля.
Причина смерти пока не установлена. Офис главного судебно-медицинского эксперта Сан-Франциско, администрация отеля Fairmont и представители семьи Томми Ли Джонса пока не предоставили официальных комментариев.
Виктория Джонс была дочерью Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клафли.
У супругов также есть сын - 43-летний Остин Джонс. В молодом возрасте Виктория появлялась в кино: она дебютировала в фильме своего отца Люди в черном 2, а также сыграла в ленте Три захоронения Мелькиадеса Эстрады, режиссером которой был Томми Ли Джонс.
Кроме того, она появилась в одном из эпизодов сериала Холм одного дерева.
Сам Томми Ли Джонс является обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Беглец".
За свою карьеру он также снялся в лентах Дж. Ф. Кеннеди, франшизе "Люди в черном", "Старикам здесь не место" и "Линкольн".
Вас может заинтересовать:
Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий Суханов
Легенды, которые умерли в 2025 году
Украинские звезды, которые умерли в 2025-м
При написании материала использовались следующие источники: TMZ, PEOPLE, NBC Bay Area, Daily Mail.