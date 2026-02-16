Дочь Умы Турман и звезда "Очень странных дел" вышла замуж: кто стал ее избранником

Как прошла свадьба пары

Влюбленные сыграли свадьбу в День святого Валентина в Нью-Йорке.

На церемонии присутствовали звездные родители невесты - Итан Хоук и Ума Турман, а также коллеги Майи по сериалу "Очень странные дела": Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Для праздничного события Майя выбрала белое свадебное платье и оверсайз-зимнее пальто с перьями. Хатсон остановился на классическом смокинге.

Мать невесты, 55-летняя Ума Турман, появилась в светло-голубом платье с соответствующей обувью, тогда как Итан Хоук выбрал полностью черный образ.

К слову, бывшие супруги Хоук и Турман состояли в браке с 1998 по 2005 год.

Кроме Майи, у них есть сын Левон Роан Турман-Гоук, который также был среди гостей. Итан Хоук также воспитывает двух дочерей - Клементину Джин и Индиану - от нынешней жены Райан Шоухьюз Хоук, а Ума Турман имеет дочь Луну от бывшего жениха Арпада Бюссона.

Напомним, Майя и Кристиан впервые появились вместе на красной дорожке - на премьере спектакля "John Proctor Is the Villain" в театре Booth в Нью-Йорке.

Майя Хоук и Кристиан Ли (фото: instagram.com/christianleehutson)

Дочь Умы Турман пришла поддержать Сэди Синк. Ранее актрису заметили вместе с Хатсоном на показе Prada FW25 во время Недели моды в Милане.

Влюбленные знакомы уже много лет - они познакомились во время работы над музыкой.

Хатсон выступал на разогреве у Фиби Бриджерс в 2022-2023 годах, а также работал над альбомом Майи Chaos Angel в 2024 году.