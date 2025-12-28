Дмитрий Дикусар растрогал признанием на "Танцях з зірками" (видео)

Хореограф Дмитрий Дикусар растрогал зрителей. Он стал судьей спецвыпуска "Танців з зірками" и признался, мечтает ли вернуться на паркет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию проекта.

Что сказал Дикусар

В начале "Танців" ведущий Юрий Горбунов представил зрителям всех судей. Это Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и Дикусар, который ради съемок приехал с фронта.

Хореограф стал на защиту Украины в начале полномасштабной войны. Он не много говорит о службе и очень редко "появляется" в соцсетях.

"Я приветствую всю Украину. Очень я нервничаю, потому что я пока не понимаю, где я, и что происходит. Но я очень рад, что я здесь", - признался Дикусар.

Как сейчас выглядит Дмитрий Диксуар (скриншот)

Первыми на паркет вышли Неля Шовкопляс и Макс Леонов. Судьи, традиционно, комментировали их выступление. И Дмитрий не стал скрывать, что действительно соскучился по паркету.

Дмитрий Дикусар и другие судьи "Танцев со звездами" (скриншот)

"Более комфортно чувствовал себя там. Надеюсь, еще там буду", - сказал Дикусар, когда говорил о танцах и выступлениях.