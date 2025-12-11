"Динамо" снова провалило еврокубки: четвертое поражение и критическое положение в Лиге конференций

Киевляне играли под руководством нового тренера

Поединок в столице Тосканы стал первым еврокубковым матчем для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка. Он временно возглавил команду после отставки Александра Шовковского, которая состоялась после поражения от "Омонии" в четвертом туре.

Под руководством Костюка "Динамо" уже успело провести два матча в чемпионате Украины: проиграло "СК Полтаве" и обыграло "Кудривку".

Перед встречей с "Фиорентиной" киевляне имели лишь одну победу в группе, одержанную над "Зриньски". Остальные три матча завершились поражениями от "Омонии", "Самсунспора" и "Кристал Пеласа".

"Фиорентина" также подошла к игре с кадровыми изменениями: в ноябре руководство клуба уволило Стефано Пиоли и назначило новым тренером Паоло Ваноли.

Ход матча: ранний гол итальянцев, камбэк "Динамо" и решающий момент Гудмундссона

Первую опасность создали хозяева, и уже на 18-й минуте открыли счет. Правый защитник Додо подал в штрафную, где Мойзе Кин выиграл борьбу и пробил головой мимо Нещерета.

В конце первого тайма "Фиорентина" была близка к тому, чтобы удвоить преимущество, но удар Ричардсона прошел рядом со штангой.

После перерыва "Динамо" прибавило в скорости и смогло сравнять счет. На 55-й минуте Пихаленок вразрез нашел Михайленко, а центральный полузащитник реализовал выход один на один с де Хеа.

Однако хозяева снова вышли вперед. На 74-й минуте Нещерет вытащил сложный удар Кина, но на добивании первым оказался Гудмундссон, который и установил финальный результат.

Последние минуты: давление киевского клуба, замены и упущенные возможности

В концовке встречи "Динамо" существенно усилило атаку. На поле появились Ярмоленко, Вивчаренко, Шола и Яцык. На 90-й минуте Ярмоленко пробивал головой после скидки Тиаре, однако мяч прошел рядом со стойкой.

Судья компенсировал четыре минуты, но сравнять счет киевлянам так и не удалось.