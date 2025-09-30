Николь Кидман и Кит Урбан развелись после 19 лет брака

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People .

Николь Кидман и Кит Урбан развелись

Как отметил портал TMZ, супруги живут отдельно еще с начала лета.

Кидман, говорят инсайдеры, пыталась спасти отношения.

"Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака", - уточнил источник.

"Сестра Николь, Антония, была ее главной опорой, и вся семья Кидман сплотилась, чтобы поддержать друг друга", - добавил инсайдер.

Напомним, актриса и певец поженились в июне 2006 года. У пары две дочери - 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

Николь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)

Для Кидман это был второй брак - ранее она была замужем за Томом Крузом.

Несмотря на сложный период, еще в июне этого года актриса публиковала в Instagram романтическое фото с Урбаном в честь годовщины.

Николь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Недавно Николь завершила съемки фильма "Практическая магия-2" в Лондоне и делилась в соцсетях фотографиями с дочерьми и семьей.

Урбан тем временем находится в концертном туре, следующее выступление состоится 2 октября в Пенсильвании.

Еще в апреле 2024 года в интервью PEOPLE знаменитость тепло отзывалась о муже.

"Мне так повезло, что у меня есть Кит. Он моя любовь, моя глубокая, глубокая любовь. Это дает мне силы делать все, что нужно, потому что я знаю, куда могу вернуться", - рассказывала актриса.