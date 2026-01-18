Где Усик? Обнародовали список самых оплачиваемых спортсменов 2025 года

Более 6 миллиардов - на всех

В список вошли представители восьми видов спорта из 28 стран, а их совокупный доход составил 6,05 млрд долларов.

Из этой суммы:

4,63 млрд - зарплаты и призовые

1,42 млрд - доходы вне соревнований (реклама, спонсорство, медиапроекты и т.д.)

Роналду - снова первый

Лидером рейтинга, как и в 2024-м, стал португальский футболист Криштиану Роналду. По подсчетам издания, он заработал за прошлый год 260 млн долларов, из которых 200 млн - это доходы по контракту с учетом бонусов и призовых, а еще 60 млн - доходы вне футбольного поля.

Вслед за Роналду в рейтинге расположились боксер Сауль Альварес с доходом 137 млн долларов, футболист "Интер Майами" Лионель Месси (130 млн), бейсболист "Нью-Йорк Мэтс" Хуан Сото (129,2 млн) и баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (128,7 млн).

Интересно, что несмотря на рост доходов в женском спорте, ни одна спортсменка не попала в топ-100 рейтинга. Самой высокооплачиваемой женщиной в 2025 году стала американская теннисистка Коко Гофф, которая заработала 31 млн долларов, однако этого не хватило для вхождения в список.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года:

Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 260 млн долларов Сауль Альварес (Мексика, бокс) - 137 млн долларов Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 130 млн долларов Хуан Сото (Доминиканская республика, бейсбол) - 129,2 млн Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 128,7 млн Карим Бензема (Франция, футбол) - 115 млн Стефен Карри (США, баскетбол) - 105,4 млн Сехей Отани (Япония, бейсбол) - 102,5 млн Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 100,8 млн Джон Рам (Испания, гольф) - 100,7 млн

Где Усик?

В прошлогоднем рейтинге украинский боксер оказался на седьмом месте. В 2024-м Усик за два победных поединка против британца Тайсона Фьюри заработал 120 миллионов долларов. Еще 2 миллиона он получил от спонсорских контрактов.

Однако в этом году самый богатый спортсмен Украины не попал в первую сотню. В 2025 году Усик провел только один бой - против Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона. И хотя он получил за него рекордный гонорар, сумма после выплат всех налогов и обязательств оказалась не такой значительной - в глобальном масштабе.