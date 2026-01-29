ua en ru
Муж-военный Хамайко признался, пустил бы ли дочь служить в ВСУ

Четверг 29 января 2026 08:20
Муж-военный Хамайко признался, пустил бы ли дочь служить в ВСУ Валентина Хамайко и Андрей Онистрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывший банкир и военный Андрей Онистрат поделился взглядами на воспитание детей и признался, смог ли бы принять решение дочери присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

Что сказал муж Хамайко о воспитании детей

Ранее телеведущая откровенно рассказывала, что после возвращений со службы у мужа возникали трудности в общении с детьми из-за резкости. Впрочем, в семье пытались проговаривать сложные моменты и находили взаимопонимание.

Сам Онистрат отмечает, что с каждым ребенком его отношения складываются по-разному в зависимостиі от этапов взросления. Он назвал себя добрым, справедливым и строгим папой, а также раскрыл, какой мамой является его жена.

"Смотрите, если посмотреть на мою семью со стороны, то я думаю, что Валя строгая, а я немножко добрее. Я добрый, справедливый и строгий. Это мои три качества. Я думаю, что каждый ребенок чувствует эту историю по-своему, потому что они все находятся в разном состоянии формирования нейросистемы", - признался Андрей.

Муж-военный Хамайко признался, пустил бы ли дочь служить в ВСУОнистрат с дочками (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Как папа и военный он также ответил, допускает ли возможность мобилизации дочери Соломии. Девочка, которая в мае прошлого года экстерном окончила школу, ранее проходила курсы по медицинской подготовке, а теперь учится в КПИ и делает дроны.

"Я не могу ее отговорить. Нет такого права. У нас другие отношения. Я с ними общаюсь, как со взрослыми людьми. Не был бы в восторге от этого, конечно, потому что мне эти риски не нужны, но как я ее могу отговорить?" - сказал он.

Муж-военный Хамайко признался, пустил бы ли дочь служить в ВСУХамайко и Онистрат с Соломией (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

По словам отца-военного, его дочь активно помогает ВСУ, особенно поддерживает "Азов".

"У нее постоянно "Азов", майка "Хочу жениться на "Азовце" - там что-то в таком духе. Она всем помогает, многим фондам. Она дроны паяет. Учится в КПИ на радиоэлектронную борьбу. Она красавица, молодец, я ею горжусь", - рассказал он.


Что известно о детях Хамайко и Онистрата

Кроме Соломии, супруги воспитывают еще троих детей - сына Михаила, дочь Мирославу и сына Андрея. Также у бывшего банкира есть взрослая дочь Виктория, у которой уже собственная семья и дочь. Она тоже помогает армии.

В 2023-м году семья пережила горе - на войне погиб сын Андрея от предыдущих отношений Остап. Ему был 21 год. Ранее отец рассказал, как переживает потерю и о чем жалеет.

