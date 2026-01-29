"Виню себя". Муж звезды "плюсов" поделился, как переживает гибель сына
Андрей Онистрат, военный и муж телеведущей Валентины Хамайко, поделился, как переживает гибель своего сына. Он признался, что до сих пор обвиняет себя в трагедии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Онистрат рассказал в интервью Алине Доротюк.
Почему Онистрат обвиняет себя в гибели сына
В разговоре он признался, что считает своей самой болезненной ошибкой в жизни. Это запрет Остапу перевестись в спецподразделение "Kraken" незадолго до его гибели.
По его словам, сын стремился выйти из-под родительской опеки и служить самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Толчком к этому стал разговор с другим парнем в учебном центре.
"Он обвинил Остапа в том, что тот "мазаный". Он хотел выйти из-под моего крыла. И это был основной тезис, почему он хотел. Вторая тема - это внутреннее влечение. Он хотел быть героем, чтобы он мог самостоятельно реализоваться в этом вопросе. И это его драйвило", - рассказал отец.
Онистрат с сыном Остапом (фото: instagram.com/onistrataa)
Парень также попытался податься в Третью штурмовую и Азов. В конце концов ему ответили из подразделения "Kraken", однако отец не поддержал.
"Ему прислали командировку. И я его в эту командировку не отпустил, потому что я подумал, что сам сохраню, а там может быть всякое. С этим было трудно жить, понимаете? Ты же с собой постоянно говоришь об этом думаешь, вспоминаешь это общение... И проблема в том, что все вопросы все равно к самому себе. Я общался с психологом, она говорит, что это нормальная история. Конечно, я виню себя", - поделился он.
Кроме психолога, важной опорой для Андрея стали жена Валентина Хамайко и дети.
Что известно об Остапе Онистрате
Парень добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2022 года. Он служил в Десантно-штурмовых войсках, занимался аэроразведкой и был оператором БПЛА в составе 68-й отдельной егерской бригады.
Погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году - незадолго до своего 22-летия. За два дня до трагедии он отметил год службы и, по словам отца, мечтал уничтожить вражеский танк до этой даты.
Остап посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени.
