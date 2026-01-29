"Виню себя". Муж звезды "плюсов" поделился, как переживает гибель сына

Андрей Онистрат, военный и муж телеведущей Валентины Хамайко, поделился, как переживает гибель своего сына. Он признался, что до сих пор обвиняет себя в трагедии.

Почему Онистрат обвиняет себя в гибели сына

В разговоре он признался, что считает своей самой болезненной ошибкой в жизни. Это запрет Остапу перевестись в спецподразделение "Kraken" незадолго до его гибели.

По его словам, сын стремился выйти из-под родительской опеки и служить самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Толчком к этому стал разговор с другим парнем в учебном центре.

"Он обвинил Остапа в том, что тот "мазаный". Он хотел выйти из-под моего крыла. И это был основной тезис, почему он хотел. Вторая тема - это внутреннее влечение. Он хотел быть героем, чтобы он мог самостоятельно реализоваться в этом вопросе. И это его драйвило", - рассказал отец.

Онистрат с сыном Остапом (фото: instagram.com/onistrataa)

Парень также попытался податься в Третью штурмовую и Азов. В конце концов ему ответили из подразделения "Kraken", однако отец не поддержал.

"Ему прислали командировку. И я его в эту командировку не отпустил, потому что я подумал, что сам сохраню, а там может быть всякое. С этим было трудно жить, понимаете? Ты же с собой постоянно говоришь об этом думаешь, вспоминаешь это общение... И проблема в том, что все вопросы все равно к самому себе. Я общался с психологом, она говорит, что это нормальная история. Конечно, я виню себя", - поделился он.

Кроме психолога, важной опорой для Андрея стали жена Валентина Хамайко и дети.



Что известно об Остапе Онистрате

Парень добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2022 года. Он служил в Десантно-штурмовых войсках, занимался аэроразведкой и был оператором БПЛА в составе 68-й отдельной егерской бригады.

Погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году - незадолго до своего 22-летия. За два дня до трагедии он отметил год службы и, по словам отца, мечтал уничтожить вражеский танк до этой даты.

Остап посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени.