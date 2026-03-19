Муж Поляковой признался, почему никогда с ней не разведется

19:00 19.03.2026 Чт
2 мин
Бизнесмен рассказал о кризисах, скандалах и ревности в многолетнем браке
aimg Сюзанна Аль Мариди
Вадим Буряковский и Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вадим Буряковский, украинский бизнесмен и муж Оли Поляковой, раскрыл уникальные подробности брака с певицей. Он признался, чем его покорила любимая и были ли мысли о разводе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Гордону.

Что сказал Вадим Буряковский о жене

По словам 64-летнего бизнесмена, артистка имеет особую черту, которая отличает ее среди других.

"Она искренняя, не лицемерка. А среди артистов - это редкость", - отметил он.

Вадим честно признался, думал ли когда-то о разводе с певицей. Судя по его словам, расставание невозможно.

"Ну, она же заявила, что я уйду из этого брака ногами вперед. А я говорю, что она этого не дождется", - смеясь сказал он.

Как сейчас выглядит муж Поляковой (скриншот)

Ревность и кризисы в отношениях

Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они уже более 20 лет вместе. За это время были разные вызовы, в частности скандалы и драки.

"Она очень эмоциональный человек. Она еще боксом занималась, но не потому, что хочет ударить, а из-за эмоций. Если это можно назвать дракой... Мне это смешно", - сказал Вадим.

По словам мужа, они с Олей редко видятся, ведь у неё много работы. Именно это и вызывает кризисы в отношениях. Но он относится к этому спокойно, ведь сам в свое время постоянно работал.

Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Буряковский также отметил, что не испытывает ревности к жене, поскольку тогда бы это означало, что он ей не доверяет.

"Она ревнует. Я же был гусаром раньше. Измен не было. С моей стороны точно, а с ее - не знаю", - добавил он.

С певицей он познакомился на своем дне рождении. Впоследствии она дала ему понять, что он не старик. В конце концов у них начался роман, который перерос в семью.

В то же время Буряковский признает - в последнее время разница в возрасте стала ощутимой.

"Вот это ее поколение, они более прогрессивные", - пояснил он.

Напомним, у Оли и Вадима две дочери - Маша и Алиса. Ранее мы писали, как муж певицы отреагировал на замужество 20-летней дочери.

