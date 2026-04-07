Действительно ли у Тины Кароль сложный характер? Звездный стилист рассказал о работе с певицей

Так, Михаил объяснил, что одним из самых сложных аспектов для многих могла бы стать чрезвычайно высокая ответственность.

Он отметил, что речь идет об артистке, которая много лет остается одной из самых известных на украинской сцене.

Также парикмахер напомнил, что образ Тины Кароль давно стал узнаваемым для ее поклонников - речь идет, в частности, о локонах набок и яркой красной помаде.

Именно с желанием обновить привычный стиль певица и обратилась к нему.

"Это иногда бывает очень сложно, потому что ты не можешь сделать ошибку. Если ты сделал ошибку - то репутационно исчезаешь. Это, возможно, минус - эта напряженная атмосфера. Но для меня плюс, что ты делаешь прическу такой звезде," - считает Михаил.

Михаил Прус с Тиной Кароль (фото: instagram.com/purpruss)

В то же время стилист прокомментировал и распространенное мнение о том, что с Тиной Кароль якобы нелегко работать.

По его убеждению, такое впечатление может сложиться у людей, которые ранее не имели дела с артистами такого уровня.

"Для меня сложность - это о требовательности. Потому что когда звезда такого масштаба, это означает, что она сделала очень много шагов, чтобы достичь вершины. Конечно, она будет требовательной к тому, как она выглядит, и какие люди с ней работают", - сказал стилист.

Прус добавил, что лично для него работа с требовательными и статусными клиентами является скорее преимуществом, ведь именно в таких условиях нужно показывать высокий уровень результата.

Кто такой Михаил Прус

Михаил Прус - украинский парикмахер, которому сейчас 24 года. В профессии он уже более десяти лет: еще в 12-летнем возрасте начал учиться на специализированных курсах, а первый опыт работы со звездами получил в 15 лет на проекте "Танцы со звездами".

Сегодня Прус сотрудничает с известными украинскими знаменитостями и работает на больших сценах страны.

Среди его клиенток - Тина Кароль, Леся Никитюк, Ксения Мишина, Джамала, Екатерина Кухар и Даша Астафьева. Кроме этого, он создает собственные учебные курсы.

В 2024 году Михаил публично заявил о своей сексуальной ориентации. Тогда он также поделился, что получил поддержку и принятие со стороны родителей.